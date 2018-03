Veselý (ČSSD): Mlčenlivost je základní princip vztahů advokáta a klienta

Vážené kolegyně, vážení kolegové.

V prvé řadě musím nahlásit podjatost v tomto bodě, protože jsem aktivní advokát. Zřejmě tady nejsem sám, ale hlásím to, aby to bylo jasné. Ačkoliv si kolegů od Pirátů velmi vážím, musím říct, že pozměňovací návrh, který prolomuje mlčenlivost advokátů, je pro mě něco naprosto nepřijatelného a já je žádám a prosím, aby zkusili zvážit tento návrh.

Mlčenlivost advokátů je základní princip, na kterém stojí vztah advokáta a klienta. Je to princip, který tady platí celou řadu let, dokonce bych řekl, že století. A je to princip, který neprolomil ani jeden z režimů, který u nás byl z režimů totalitních. To znamená, že ani režim, řekněme, fašistický, nebo nacistický, ani režim komunistický. Prosím zvažte tuto věc. Je to otevření Pandořiny skříňky a jakmile ta Pandořina skříňka bude otevřena, tak potom už advokacie a vztah advokáta a klienta nebude už nikdy tím, čím byl.

Prosím zvažte tu věc. Nemohu ten návrh podpořit. A pokud projde celý návrh zákona tak, jak je podán, včetně tohoto pozměňovacího návrhu, budu nucen se připojit k případné ústavní stížnosti.

Děkuji za pozornost.

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Prolomení bankovního tajemství neodpovídá veřejnému zájmu Černochová (ODS): Liknavý přístup ministra zahraničí Rusku i prezidentovo mlčení jsou nepřijatelné Babiš oznámil, že ředitele GIBS Murína zprostí výkonu služby Babišův hejtman Vondrák o fungování Sněmovny: My jsme za ty tři dny nic neudělali

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV