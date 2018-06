Veselý (ČSSD): Dovolenou v Chorvatsku letos znepříjemní čekání na hranicích

17.06.2018 12:42

Češi, jedoucí na dovolenou do Chorvatska v nadcházející letní sezóně, musí počítat s mnohahodinovým stáním na hranicích. Zejména Slovinci zpřísňují kontroly a budou prověřovat cestovní doklady posádek doslova všech, i osobních, automobilů. Čekání na hranicích tak budou muset čelit všichni Češi, kteří pojedou k moři do Chorvatska, a to zejména na své zpáteční cestě.