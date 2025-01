Vích (SPD): Jsem pro zmrazení platů politiků do konce roku 2029

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zvyšování platů politiků je podle mého názoru v současné situaci v České republice vůči veřejnosti těžko obhajitelné. V posledních třech letech za vlády ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a donedávna i s podporou Pirátů byly občanům České republiky neuvěřitelně zvyšovány náklady na život, ale málokdo dosáhl vyrovnání těchto zvýšených nákladů odpovídajícím zvýšením mzdy, platu nebo příjmu z podnikání. Naši občané musejí navíc snášet dopady takzvaného kompenzačního balíčku, což jejich situaci ještě dále zhoršilo.

Situace českých občanů, zejména střední třídy a těch, kdo nevydělávají ani tolik, aby mohli něco spořit, a každý výdaj navíc pro ně představuje problém, se za roky vlády Petra Fialy dramaticky zhoršila. Nestačí, že téměř všechno zdražuje. Skokově klesla i hodnota úspor našich občanů. Když budu citovat analýzu vývoje příjmů a výdajů domácností České republice v roce 2023, tedy dokument Ministerstva práce a sociálních věcí, tak v roce 2023 vycházelo se svými příjmy s velkými obtížemi nebo s obtížemi 13,7 procenta domácností.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

A dále cituji: míra materiální a sociální deprivace, což je tedy podíl osob, které si z finančních důvodů nemohly dovolit 5 ze 13 základních věcí, služeb či požitků byla v roce 2023 meziročně vyšší a činila 6,3 procenta, tedy nárůst o 1,5procentního bodu. Největší část připadá na položku pořízení nového nábytku: 30 procent domácností, zaplacení neočekávaného výdaje ve výši 14 100 korun 19,7 procenta domácností a uhrazení týdenní dovolené pro všechny členy domácností, tedy 20,3 procenta domácností. Konec citace. Takže jedna pětina rodin nemůže jet na dovolenou, nezvládá zaplatit neočekávaný výdaj. Téměř třetina lidí má problém obměnit nábytek. To je vizitka vládní koalice, která má pocit, že si zaslouží zvýšit platy.

Co víme z praxe, je, že se rodiny vypořádávají s poklesem životní úrovně i tím, že si najdou dvě zaměstnání. Pro rodiny nebo samoživitele je problém zaplatit dětem letní tábory. Našim spoluobčanům tato asociální vláda nadělila parametrické změny důchodů, které zhoršují situaci nejen současným důchodcům, ale hlavně těm budoucím. Takže současní padesátníci budou pracovat postupně déle do 67 let.

Další narušení důvěry občanů ve stát je toto navrhované zvýšení platů politiků pod záminkou, že je třeba upravit platy soudců, protože to chtěl Ústavní soud. Ano, chtěl nesnižovat platy soudců. Ale nebylo tam ani slovo o tom, že politici by si je díky tomu měly zvýšit. Tak zadání od Ústavního soudu opravdu neznělo.

Platy politiků se nemají zvyšovat v době, kdy dalším občanům setrvale klesá životní úroveň. Ne že by se nemohly zvyšovat nikdy a nijak, ale logicky jedině v situaci, že i ekonomice České republiky se bude dařit. To pak je na uvážení, ale mělo by se tak stát nějakým rozumným mechanismem. Tedy rozhodně nejsme v situaci, kdy by bylo možné platy politiků zvedat.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie opakovaně navrhuje zmrazení platů politiků, a to do konce roku 2029. Jak jsem už uvedl, čelíme nejvyššímu poklesu reálných mezd v rámci zemí OECD, máme nejdražší energie v přepočtu na paritu kupní síly, je zde 33procentní kumulovaná inflace za tři roky vládnutí, máme velkou krizi bydlení, ale zároveň premiér Petr Fiala má třetí nejvyšší plat mezi premiéry v Evropě. V této situaci nepotřebujeme vyšší platy politiků - ani o 14 procent, ani o 6,9 procenta, ani o 5 procent. Nepotřebujeme zvyšovat ani o korunu.

Jsem pro zmrazení platů politiků do konce roku 2029.

Děkuji za pozornost.