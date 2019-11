Vích (SPD): Nový protiletadlový systém pro Armádu ČR

Armáda dlouhodobě plánovala nahradit starší systém S-10M ještě sovětské výroby, kterému již skončila životnost. Nakonec ministerstvo obrany zvolilo RBS-70NG od švédského výrobce Saab Dynamics AB. Podle vojenských odborníků je to hlavně proto, že se v naší armádě již používá švédský protiletadlový systém RBS-70 a je s ním dobrá zkušenost. Proto i u této zakázky padla volba na švédský systém. Tím odpadají přidružené náklady, které by vznikly v případě výběru jiného výrobku, co se týče výcviku, přeškolení, logistiky a podobně. Od Saabu, konkrétně SAAB Czech s.r.o., naše armáda získá například také taktické soubojové simulátory. Smlouva byla podepsaná v únoru letošního roku. Postaví se tak po bok dalších 12 států NATO, které ho rovněž mají k dispozici.

Obecně u zakázek pro armádu je vhodné vždy vybírat takový výrobek, který zapadá do stávající a dlouhodobě praxí ověřené výzbroje a techniky, kterou už armáda disponuje, a je také přiměřeně kvalitní. Odpadají tím následné problémy s dostupností náhradních dílů a logistiky. Jistě existují lepší a dražší systémy, ale vždy je lepší stavět na tom, co se osvědčilo, než nakupovat novou výzbroj a techniku z druhého konce světa, kde je navíc riziko, že se k nám potřebné podskupiny anebo jednotlivé náhradní díly v případě potřeby nemusí dostat včas anebo vůbec. Samozřejmě je rovněž důležitý vhodný poměr kvalita - cena. Jedním z důležitých kritérií při zadávání strategických a významných zakázek by měl vždy být poměr zapojení domácího průmyslu. Když už nejsme schopni vyrobit celý výrobek, aby se domácí firmy podílely na dodávce (anebo následném servisu) maximálním možným procentem, tedy alespoň třetinově, a to po celou dobu životnosti výrobku.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

Podle stávajících informací jednání o získání systému RBS-70NG probíhala napřímo, bez prostředníka, jak bylo v minulosti naznačováno. Je samozřejmě škoda, že není technicky srovnatelný systém dostupný od českého výrobce. Nicméně i v případě této zakázky se počítá se zapojením české firmy RETIA a.s. z Pardubic. Ta by měla dodat terminály palebného prvku NG a provádět integraci do Automatizovaného systému velení a řízení palby. Česká společnost RETIA ostatně bývá zapojená do modernizace různých typů radiolokátorů a protiletadlových systémů (včetně toho nahrazovaného systému S-10 M). Je to tedy krok správným směrem, který posiluje schopnosti armády v rámci obrany území našeho státu. Ministerstvo obrany by ale mělo tímto způsobem pokračovat i v ostatních případech. Navíc podpora a zapojení domácího obranného průmyslu je i součástí Programového prohlášení vlády. Tak jenom aby toho bylo více. Jedná se práci pro naše firmy a pro naše občany. A to by mělo být vládní prioritou nejen v rámci dlouhodobé koncepce Armády České republiky.

