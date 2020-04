Vích (SPD): Respirátory firmě z USA a Kocourkov v postojích členů vlády.

reklama

Nesdílím názor, který ještě donedávna prosazoval prof. Prymula, Německo nebo Velká Británie, tedy že je skvělé se nové nákaze koronavirem COVID-19 nebránit a nechat ji volně proběhnout - promořit. Není mi úplně zřejmé, odkud pramení takové nápady. V podstatě by se negovala všechna dosavadní drakonická opatření vlády, které lidi disciplinovaně plní. Trpělivost našich občanů ale není bezbřehá a myslím, že toho mají lidé pomalu ale jistě plné zuby. Z psychologického hlediska jsme tu první hysterii přežili. Ušili jsme si solidárně roušky, které nám stát nezabezpečil, a vidíme, že obětí je minimum. Navíc venku v přírodě, v tomhle krásném jarním počasí, nám prostě překáží. To je prostě fakt.

Trpělivost našich lidí ale není nekonečná. Soudný člověk bude nosit roušku ve společných vnitřních prostorech a v nějakých městských lokalitách, kde je víc lidí. Ale venku v přírodě, na stezkách, v lesích, v parcích, na loukách, už jich bude ubývat. Za měsíc už to bude minimum. K tomu premiér Babiš řekne celému národu před velikonocemi ať jsou všichni doma, aby ministr zdravotnictví Vojtěch (ANO) následně prohlásil, že se situace zlepšuje a restrikce se uvolňují a následně "zachránce národa" v červeném svetru ministr vnitra Hamáček (ČSSD) řekne, že uvolnění opatření nebyla dobrá cesta. Premiér Babiš také řekne, že školy se mají otevřít s metrovými rozestupy mezi žáky, ale ministr školství Plaga vzápětí řekne, že to nejde. No a ty občane se v tom vyznej.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK

Třeba vůbec nechápu, jak na jednu stranu nevadí stovky lidí pohromadě v hobby marketu, ale lidé si nemohou po jednom dojít třeba k holiči. Neplacení nájmů za holičství a podobné provozovny také přesouvá vláda na druhé, jenom ne na sebe. Čím déle to bude trvat, tím více lidí bude reptat a také na to budou kašlat. Upřímně, kdo nemá těch omezení již plné zuby? Možná bych doporučil ministru Hamáčkovi zajet kolem poledne třeba do Tesca. To je také zajímavý zážitek. Lepší je tam nechat nákupní košík a jít pryč. Myslím, že ta opatření začínají být prostě silně chaotická. Lidé chtějí vidět slunce na konci tunelu a slyšet jasné informace jak dál. Zatím tomu tak bohužel není. Upřímně, dostal někdo z Vás od státu nějaké roušky? To, co se vozí za horentní sumy letouny z Číny, stačí horko těžko pro zdravotníky a sociální služby. Jinak to jsou všechno "domácí tvorba". V této oblasti zklamal stát a vina je i na krajích, které zřizují krajské nemocnice a většinou i Domovy pro seniory.

Vládě umožňuje výjimečný stav zadávat nákupy na přímo a bez výběrového řízení. Z tohoto důvodu je pro mě také záhadou, proč vláda nakupuje stále nedostatkové a na trhu velmi žádané respirátory FFP3 a chce zadat jejich výrobu firmě z USA, když je umějí a chtějí vyrábět naše firmy? Vláda se stále chlubí podporou domácího průmyslu. Tímto způsobem přitom ale dělá pravý opak.

Doufám, že až to vše skončí, tak bude čas na to vše vyhodnotit, ale že stát na pandemii koronaviru připraven nebyl a není, tak to je snad jasné již úplně každému. No prostě Kocourkov.

