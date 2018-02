Vinklátová: Soutěž Památka roku má jen jednu kategorii

Liberecký kraj vyhlašuje třetí ročník soutěže Památka roku Libereckého kraje za rok 2017, jejímž smyslem je prezentace úspěšných obnov kulturních památek v kraji. Do soutěže se lze přihlásit od 28. 2. 2018 do 1. 6. 2018. Vítězná památka obdrží pamětní desku k umístění na vítězném objektu a vlastník symbolický šek a finanční odměnu ve výši 50.000 Kč.

Do soutěže se mohou přihlásit nemovité kulturní památky, u kterých byla dokončena obnova nebo etapa obnovy v kalendářním roce 2017. Zároveň musí být dodržen minimální vlastní podíl majitele na realizované obnově ve výši 50.000 Kč. Památku do soutěže může přihlásit od 28. 2. 2018 do 1. 6. 2018 vlastník, jeho pověřený zástupce nebo jiná fyzická či právnická osoba, která má od majitele souhlas se zařazením do soutěže. „Soutěž má jen jednu kategorii, do které spadá jak stavební obnova nemovité kulturní památky, tak i restaurování nemovité kulturní památky,“ uvedla Květa Vinklátová, radní Libereckého kraje pověřená řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Zaslané přihlášky zhodnotí šestičlenná odborná komise, kterou tvoří člen rady Libereckého kraje pověřený řízením resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, dále pak dva zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Národního památkového ústavu, územní památkové správy na Sychrově, ředitel Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci a předseda výboru cestovního ruchu, památkové péče a kultury. Komise bude hodnotit jak kvalitu projektu obnovy a jeho citlivost vůči kulturní památce, tak i provedení obnovy.

„V rámci hodnocení bude komise zohledňovat záchranu památky z havarijního stavu, který nezpůsobil vlastník dlouhodobým neudržováním, kulturně historickou hodnotu památky v rámci Libereckého kraje a přihlédne i k vyjádření příslušného orgánu státní památkové péče,“ dodala Květa Vinklátová.

Vítězem prvního ročníku soutěže se stala společnost FKP Frýdlant, s.r.o. za obnovu sýpek hospodářského dvora bývalého zámku v Černousích. Vloni byly výjimečně uděleny ceny dvě. Porota ocenila obnovu Doleního mlýna v Bradlecké Lhotě na Semilsku a také rekonstrukci zámku Svijany na Liberecku.

autor: PV