Volný (ANO): Ukloním se úplně k zemi, pokud těch 80 miliard ušetříte

Janu Černochovou mám velice rád. Máme dlouhodobě asi hezké vztahy. Nicméně mě opravdu od ní mrzí to rčení o tom, kdo komu nesahá ani po kotníky. To si myslím, že je velice tvrdé vyjádření. A pokud tady někteří z takzvané velké pětky vyzývají ke slušnému chování, to mi moc korektní nepřipadlo, protože měřit někoho kotníky, to si nemyslím, že je správné.

Ještě k Janě Černochové. Říká, že vás trénujeme. No, já jsem bývalý vrcholový sportovec a vím, že trénink je užitečná věc. Teď si představte, jak se opravdu ta karta obrovsky otočila a jak vlastně zrcadlově to, co jste hlásili jako opozice v minulém období, teď popíráte, kritizujete a máte za zlé nám, jako nastávající opozici to, že tady hájíme naše zájmy, hájíme naše kandidáty. A možná někdy v tom srovnání trošičku neobratně snižujeme úroveň nebo hodnotu vašeho kandidáta. To samozřejmě není úplně ideální, ale pokud bych postavil ty dva kandidáty vedle sebe, tak asi každý musí říci, že Karel Havlíček je někde úplně jinde. A vůbec nepochybuji o tom, že se paní kolegyně Markéta Pekarová Adamová naučí za pár měsíců řídit tuto Poslaneckou sněmovnu a že tady interně bude odvádět standardní práci. Ale nedovedu si ji, a to není urážka, to není hodnocení, opravdu v těch mezinárodních vztazích si ji nedovedu až tak úplně představit.

A prosím vás, není to jenom můj názor, není to názor klubu ANO, není to názor voličů, voličů ANO. Ale nepochybuju o tom, že ten názor je z velké většiny i toho milionu voličů, kteří nevolili tuto pětku, ale co je paradox: Já jsem ze západních Čech, ze středního městečka nebo městysu, ale jsem extrovert, takže mám hodně kamarádů a stýkám se s kamarády všech politických stran. Ale i z vašich řad jsou někteří vaši členové a vaši voliči vykuleni z toho, že zrovna tato volba je z vaší strany takto postavená. Ale já to beru jako legitimní, beru to jako holý fakt, protože vy se musíte postarat o všech pět předsedů politických stran a musíte je umístit tam, kde budou jakž takž platní a přinesou aspoň něco a nebudou dělat žádné větší problémy. Ale to není vůbec žádná kritika paní kolegyně Pekarové, protože vím, že je to pracovitá a asi bojovná žena a že má ještě něco, něco před sebou. Takže to jsou věci, které mě trošičku, trošičku trápí a nevidím tam tu součinnost.

Tady pan kolega Juchelka a potom i pan Kolovratník tady samozřejmě popsal tu nelogičnost a trošičku ne úplně férovost v tom poměru 2:5 co se týče zastoupení, zastoupení v Poslanecké sněmovně a přirovnávali to k tomu stavu, který byl v minulém volebním období, kdy my jsme měli tu sílu 108 poslanců a ten poměr byl 3:3. To byste si opravdu vy, ale i občané této republiky měli uvědomit. Ale to nechci opakovat, nechci na tom bazírovat. Já to chci spíš postavit a podívat se na to z té finanční stránky.

Ing. Jan Volný ANO 2011



Pokud současná koalice ve svých volebních rétorikách hovořila o tom, že je potřeba šetřit, že je potřeba snižovat státní zaměstnance a státní byrokracii, a že sníží rozpočet o 100 miliard, teď se to mění na 60, na 80, tak potom ty kroky, co se týče počtu, počtu místopředsedů Poslanecké sněmovně a rozšíření vládní účasti o další tři ministry, buď třeba bez ministerstev, ale víme, že to zatížení, co se týče personálního i finančního, bude i tak značné, tak to prostě nekoriguje s tím, co proklamovali, že budou dělat. A to si myslím, že si ti lidé uvědomují. A já to slyším opravdu ze všech stran. A nemyslím si, že to je zrovna správný první krok, který naše budoucí vláda udělala, protože... Byl bych blázen, kdybych nepřál této zemi, aby měla vládu, které povede tuto zemi k nějaké prosperitě, ale z tohoto mám trošičku strach. A opravdu jsem v očekávání, jak se kolegové vypořádají s tím slibem, že sníží rozpočet o těch 80 miliard. To je to poslední číslo, o kterém se mluví.

Věřte tomu, že takto otočím, vy budete takto sedět v těchto řadách a takto se mírně ukloním, pokud se prohlasuje a prohlasujete to snížení o těch 80 miliard. Říkáte, že to bude ze začátku příštího roku a připouštíte rozpočtové provizorium. Nemám s tím problém, protože opravdu rozpočtové provizorium není až tak dramatická věc. Ale ukloním se až úplně k zemi, pokud těchto 80 miliard opravdu ušetříte a příští podzim to vyjde jako hospodářský výsledek. To znamená, že se opravdu sníží o těch 80 miliard. Já z toho mám trochu obavy, myslím si, že pokud se nezařízne ekonomika, co se týče investic nebo spotřeby obyvatel a nebudou se zvyšovat daně, nemyslím si, že je to reálné, ale moc vám držím palce. Teď to myslím opravdu upřímně a opravdu skloním svou hlavu, pokud se vám to povede a ke konci roku tento výsledek bude takový. Děkuji za pozornost.

