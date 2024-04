Volný (ANO): Uvědomujete si, že poslanec je nadřízený ministerstvu?

reklama

Kolegové, kolegyně,

nebudu hodnotit správnost nebo nesprávnost tohoto návrhu a této materie. Mě trošičku vytočilo vyjádření pana předsedy Žáčka, který řekl přesně toto. Pokud nebudeme segregovat lidi, kteří budou na výboru, a nevytřídíme ty lidi, kteří tam mají být podle našeho mínění, tak se může stát, že ti ministerští pracovníci nám ty informace prostě neřeknou. Pane předsedo, jak tohleto můžete říct?

Takže tam bude řada úředníků, kteří je budou vědět a neřeknou to poslancům. Uvědomujete si, že poslanec je nadřízený ministerstvu, že poslanci v podstatě schvalují vládu?

Takže tady je 200 lidí, kteří jsou řádně zvoleni a nemůžou mít informaci, protože kdejaký úředník ji má a ten úředník si sám rozhodne podle toho, jestli řekne - no jo, tady je moc lidí - co řekne a co neřekne? No, kde to jsme? Jak toto můžete říct?

Děkuji.

