Volný (JAP): Vláda každého s oponentním názorem označuje za dezinformátora

Děkuji, pane předsedající, dobrý den, dámy a pánové. Já budu dnes hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Proč? Podpořili jsme nouzový stav v počátcích epidemie. Hlasovali jsme zodpovědně v době, kdy jsme stáli proti neznámému nepříteli. Dnes je situace zcela jiná. Nepřítele jsme poznali, ale stále jdeme na vir s kanonem místo sofistikovaných řešení. Neprovedli jsme razantní a tvrdá opatření v době, kdy by je lidé přijali a podpořili, a dnes jsme svědky agonie, chaosu a nárůstu zbytečných úmrtí lidí bez covidu.

Jak už tady dneska mnohokrát zaznělo, vláda nepotřebuje nouzový stav na vyhlášení celé řady opatření. Neustálé prodlužování nouzového stavu je tedy nadbytečné. K tomu všemu se nedá věřit oficiálním statistikám, protože to často vypadá, že jsou nahodile nebo na politickou objednávku vytvářeny stejným software, který zfixloval volby amerického prezidenta. Čím dál tím více je zřejmé, že si někdo nepřeje rychlá, účinná a laciná řešení koronavirové krize. Čím dál tím více a tvrději jsou umlčováni odborníci, kteří poukazují na existenci vyzkoušených povolených laciných genetických léků, a to do takové míry, pane ministře, tady si dovolím zareagovat přímo na vaše vystoupení, které považuji za ještě urážlivější než zařazení pana prezidenta Klause anebo pana Berana na seznam dezinformátorů, protože vy jste z nich teď udělal blbce. Kteří nevědí, co říkají, kteří jsou hloupí a sem tam upustí nějaké hloupé slovíčko, nedůstojné jejich postavení. Za mne osobně bych tohle vzal za ještě větší urážku než to, že jste je opravdu zařadil mezi dezinformátory. Přesto, že mnozí z nich jsou ve svých oborech vzdělanější a mezinárodně uznávanější než vy sám.

Bude takto vedena vládní provakcianační kampaň? Bude postavena na cenzuře a umlčování oponentů? Bude postavena na tom, že každý, kdo se opováží kritizovat vládní vakcinační plán, bude označen za konspirátora? Tak to si rovnou dovolím tvrdit, že taková kampaň bude kontraproduktivní. Protože takováto kampaň způsobila například to, že máme takovou vládu, jakou máme. Protože vládní hnutí ANO bylo cílem systematické antikampaně. A jestli budete takto napadat své oponenty a budete se snažit cenzurovat a umlčovat, tak vám stoprocentně přísahám, že ta čísla, která byste chtěli dosáhnout, nedosáhnete, protože vám lidé nebudou věřit.

Nepodpořím nouzový stav, protože to čím dál tím více vypadá, že jediným cílem opatření je zlikvidovat kvalitu života i život sám co nejvíce lidem. Učinit jejich život absolutně nesnesitelným, aby nakonec sami a nejlépe na kolenou prosili o to, o to jediné možné, všemi globálními médii od počátku krize jako mantru opakované, a zaznělo to dnes z úst opět příliš mnoha lidí včetně pana premiéra: Tato krize skončí až s vakcinací.

Mgr. Lubomír Volný JAP



Stačí, aby se svými reálnými zkušenostmi vystoupili lékaři, kteří někde, kdekoli na světě reálně skutečně a úspěšně léčili oběti koronaviru pomocí intravenózní aplikace vitamínu C, pomocí vitamínu D, který prokazatelně chybí absolutní většině obětí covidu, anebo lidí, kteří mají těžký průběh. Pomocí Hydroxychlorochinu nebo Isoprinosinu, který v mnoha případech u nás doma sami lékaři dokonale vykoupili z regálů našich lékáren. Opakuji, zkušenosti z reálného provozu, tak jako dopadla vakcinace v roce 2009 u lékařů, tak i dnes v mém okolí není lékař nebo lékárník, který by tento Isoprinosin nepoužíval preventivně.

Stačí, aby kdokoli zpochybnil bezpečnost a účinnost svatého grálu byznysu s covidovou panikou, neznámé a nevyzkoušené vakcíny, aby byl okamžitě mediálně lynčován a šikanován tu Světovou zdravotnickou organizací, tu ministrem zdravotnictví, který nejprve pohrdá podle slov jím podepsané petice estébáckým premiérem této země, aby vzápětí lhal o svém podpisu pod touto peticí a nakonec se přiznal až pod tlakem důkazů. A takto morálně ukotvený člověk nás má přesvědčovat o nouzovém stavu? Takto morálně ukotvený člověk požaduje po občanech této země, aby mu věřili? Takto morálně ukotvený člověk chce přesvědčit občany o tom, že se mají vakcinovat? Je to velmi podobné ministru Prymulovi, který si dělal legraci jak ze svých vlastních nařízení, tak ze všech občanů této země.

Dalším důvodem, proč nepodpořím prodloužení nouzového stavu, je to, že opatření uvalená na občany této země jsou chaotická, zmatená, kontraproduktivní a mnohdy diskriminační. Diskriminují se čeští živnostníci ve prospěch nadnárodních korporací. Každé, každé opatření vlády vždy záhadným způsobem obsahuje něco, co zvýhodňuje nadnárodní korporace proti našim živnostníkům. Jak již bylo řečeno, v Polsku to udělali přesně naopak. Zvýhodnili své živnostníky, své drobné podnikatele vůči nadnárodním koncernům.

A nakonec nepodpořím nouzový stav proto, protože se mi zásadním způsobem nelíbí agresivní pozice české vlády, která každého s oponentním názorem označuje za dezinformátora. Na tomto seznamu se nově objeví zřejmě další imunolog pan doktor Karel Drbal, který právě veřejně zkritizoval systém PES. To, jakým způsobem se nastavil protiepidemický systém v České republice, je špatně. Ten systém neprošel žádnou oponenturou, žádnou diskusí. Systém PES je podle něj dobrý tak akorát na sledování vývoje epidemie. Všechno toto mi dává dohromady, že nouzový stav, tak jak je dnes nastaven a veden, nedává záruku, že bude fungovat. Měli jsme semafor, nyní máme PSA a vypadá to, že nás čeká kolo štěstí. Protože přesně tak jako sázka na náhodu tato opatření vypadají.

Nakonec prosím kolegy z KSČM, aby zvážili své hlasování a velmi dobře se zamysleli nad tím, jestli chtějí být podepsaní pod tímto prodloužením. Z vyjádření zbytku opozice je evidentní, že to budou nakonec oni, kteří rozhodnou, a věřím tomu, že jejich voliči je právě nyní bedlivě sledují. Děkuji.

