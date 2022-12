Vondráček (Svobodní): Radomil Bábek říká, co si myslí a takových je málo

reklama

Kdyby se před 2 roky proti nesmyslným opatřením včas ozval dostatek lidí, mohla být dnes inflace poloviční.

O zdravotnické ne/škodlivosti lockdownů bychom mohli spekulovat, ale ekonomické škody dnes cítíme všichni a některé podnikatele už dávno zlikvidovaly.

Libor Vondráček: „Radomil Bábek je člověk, kterého jsem poprvé potkal 1. prosince 2020 na protestu Podnikatelské odbory proti škodlivým a pro někoho až likvidačním opatřením vlády.

Od té doby o něm vím, že je to člověk, který na rovinu říká, co si myslí, a pracuje pro ty, kteří ho volí a financují jeho pozici. Jako předseda Podnikatelských odborů se tak zastává podnikatelů, i když to není populární.

Za dva roky, co ho znám, to několikrát dokázal a já si ho za to vážím. Jsem rád, že jsem ho už tehdy mohl potkat.

PS: Žilo by se nám tu asi hezky, kdyby k tomu všichni zvolení politici přistupovali jako on. Hájili ty, co je volí a ty co je platí skrze daně. Ne jen sebe, nebo někoho úplně jiného…”

Mgr. Libor Vondráček Svobodní

předseda Svobodných

