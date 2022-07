Výborný (KDU-ČSL): Pane kolego, vystupujete jako demagog

reklama

Děkuji, paní místopředsedkyně. Co na to říct?

Vaším prostřednictvím panu kolegu Brázdilovi - Sněmovna je od toho, abychom tady vedli věcnou, solidní debatu. Je naprosto legitimní, že na některé věci máme odlišné názory, ale jestli něco nemám rád, tak jsou to urážky a věci, které nejsou pravda. Já nevím, jestli jste poslouchal pana ministra. Pan ministr tady ani slovo neřekl o tom, že bychom si nevážili práce Integrovaného záchranného systému ani Zdravotnické záchranné služby.

Pan ministr vám jasně řekl, jak se bude postupovat. To, že ten návrh, který vy jste bohužel podal v minulém roce s tou chybou, tak že bude ve stejném termínu, jak vy navrhujete, napraven. Ale v těch parametrech tak, aby se do toho například zapojili ti zaměstnavatelé. Je to důležité, takže my tady dneska schválíme chybu, abychom ji za tři měsíce opravovali, a vy tady vystoupíte v pozici toho, že tady urážíte druhé lidi, urážíte pana ministra. Vystupujete jak demagog...

...jenom proto - já jsem na začátku řekl, že to všechno je prostřednictvím paní místopředsedkyně - a to mi vadí. Proč nevedeme věcnou debatu? Proč vystupujete tímto způsobem? Já bych možná znal jednu odpověď. Ta odpověď je měsíc září, protože vy tam máte také nějaké angažmá. Je to naprosto zjevné. Bohužel. Ten, kdo to politizuje, jste, pane kolego, vy, a to mě mrzí. Kdybychom tady vedli věcnou debatu, tak to sem patří, a to dává smysl.

Mgr. Marek Výborný KDU-ČSL



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Výborný (KDU-ČSL): Dojde k jasnému vymezení role politické a role odborné Výborný (KDU-ČSL): Přes farnosti zamíří k veřejnosti veškeré důležité informace Výborný (KDU-ČSL): Školství pro budoucnost Výborný (KDU-ČSL): Výsledkem války nemůže být kompromis s tím, kdo páchá válečné zločiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama