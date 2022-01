Výborný (KDU-ČSL): Specializované stavební úřady potřebujeme

reklama

Vážený pane místopředsedo, vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové,

dovolte mi krátce za poslanecký klub KDU-ČSL a možná, že i pro vás, kteří zde sedíte jako noví poslanci, připomenout - a on to říkal velmi podrobně pan ministr Kupka, nebudu ho opakovat - ale skutečně, kdo jste zde v tom minulém období nebyli, tak tady se vedla velmi dlouhá, košatá diskuse a rozprava nad tím návrhem, který zde gesčně zastupovala paní poslankyně - tehdy - ministryně Dostálová.

Nebylo to úplně jednoduché, ta debata. Možná, že kdybychom tehdy hledali už nějaký opravdu konsenzus, tak jsme si dneska mohli ušetřit celý tento proces. Ale já věřím, že to zvládneme i s tou konstruktivní debatou zde na půdě Poslanecké sněmovny. A jen bych rád připomněl to, co tady nezaznělo, my máme zde ve Sněmovně už také návrh Pardubického kraje, zastupitelstva Pardubického kraje, který míří na stejnou věc, a to je odsunutí účinnosti stavebního zákona, tam je to dokonce jako celku.

My zde přicházíme s tím návrhem jakési odložení paritní účinnosti částečné, nicméně chci říci, že i my jako předkladatelé jsme v kontaktu jak se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, tak i samozřejmě s Asociaci krajů. Já jsem hovořil s panem hejtmanem Netolickým v té věci, který zastupuje Asociaci krajů, proto to podávalo zastupitelstvo Pardubického kraje. A samozřejmě v tuto chvíli je shoda i s těmito organizacemi zastupujícími samosprávy na tom postupu, který zde reprezentuje pan ministr Bartoš. Myslím, že to je velmi důležité.

A co chci zdůraznit? Ten náš postup v žádném případě nemá vést k tomu, že bychom chtěli zpomalit to zrychlení - teď je to trošku protimluv - ale zpomalit to zrychlení stavebního řízení. Ba naopak, my chceme zajistit to, aby tady nedošlo v příštích měsících a letech ke kolapsu stavebního řízení, a tam, kde si to skutečně ty věci zaslouží a bylo to tady zmíněno, jsou ty specializované stavební úřady - potřebujeme a my jsme nikdy nerozporovali návrhy bývalého Ministerstva pro místní rozvoj paní ministryně a tam naopak chceme zajistit to, a proto jsme podali vlastní návrh, nešli jsme cestou návrhu zastupitelstva Pardubického kraje, tak, abychom skutečně neohrozili ty zásadní infrastrukturní stavby.

Každý ve svých regionech víme, o čem hovoříme. Takže to jsou ty důvody a cíle. Já budu rád, když potom se tomu budeme věnovat i na výborech a včas tento mezikrok, který v tuto chvíli zde máme, schválíme, protože na Ministerstvu pro místní rozvoj už v tuto chvíli pracuje expertní skupina právě na tom, abychom ty části, na kterých byla shoda už v té současné vládní koalici v tom minulém volebním období, tak, abychom je dokázali do toho zákona implementovat.

Děkuji za pozornost.

