Vystrčil (ODS): Jdeme do protiútoku

reklama

Vážení a milí. Díky za veškeré odříkání a oběti, které nás dovedly do situace, kdy jsem přesvědčen, že je potřeba vzít veškerý rozum a odpovědnost do hrsti a jít do protiútoku. Koronavirus se šíří a již se ho asi úplně nezbavíme. Na druhé straně již víme, jak ho držet na uzdě - dokázali jsme to.

Musíme a umíme to a máme na to, být ještě více opatrní, chytří, odpovědní a ukáznění. Zároveň platí, že normální je vyrábět, prodávat, učit se, poskytovat služby, chodit do hospody, na fotbal, do kina...

Anketa Přispěla parlamentní opozice pozitivně k řešení koronavirové krize v ČR? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 9978 lidí

Tyto věci je nutné skloubit. Máme rozum, máme také již ve většině případů ochranné pomůcky, existují možnosti infrastrukturních,organizačních, hygienických a dalších opatření, které nám umožňují relativně normálně fungovat a zároveň na maximum snížit riziko nákazy.

Nesmíme se chovat jako ovce, je třeba bojovat o návrat k normálnímu životu, jinak nám hrozí ztráta prosperity a možná i svobody.

Nesmíme se uvelebit v karanténě a odevzdat se osudu, nejsme ovce! Pokud lidé nebo většina lidí nemůže 2 měsíce pracovat, potom vyrobené zboží, služby a výluka ve výuce chybí a bude chybět. Když to nezměníme, je jasné každému z nás, co nutně nastane.

Máme před sebou těžkou a náročnou, ale jedinou možnou cestu, cestu návratu k normálnosti. Není na co čekat. Zvládli jsme první etapu, moment překvapení nás nezlomil, prokázali jsme sílu i sounáležitost. Nyní je čas zabojovat a vrátit se do ztracených pozic. S rozumem a odpovědností pojďme do protiútoku!

RNDr. Miloš Vystrčil ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Vystrčil: Sbírka je jen dalším způsobem, jak se snažíme v této těžké době pomoci Senátor Vystrčil: Prezentace členů vlády je nadřazena nad optimální postupy řešení krizového stavu Senátor Vystrčil: Otázku Číny a Tchaj-wanu konzultuji s odborníky a napříč politickým spektrem Vystrčil (ODS): Od Zemana chci vědět, jak reagoval na čínský dopis

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.