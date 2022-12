Zahradil (ODS): V lednu se rozjede vyšetřování Twitter Files naplno

reklama

Dnes uplyne lhůta, v níž republikánští kongresmani ve sněmovním tzv. Oversight Committee požádali twitter (i fb) o dodání všech záznamů, které by mohly indikovat zasahování státních zaměstnanců do obsahu platforem. Doslova píší “to investigate whether US government officials have participated in supression and censorship of lawful speech in violation of US Constitution” - viz dopis ZDE.

Anketa Odradil vás pořad s Babišem a dětmi od volby lídra ANO? Odradil 4% Neodradil 82% Stejně jsem Babiše nechtěl(a) volit 14% hlasovalo: 39928 lidí

Až se v lednu republikáni ujmou vedení výborů (protože ve Sněmovně mají většinu), rozjede se vyšetřování Twitter Files naplno, navzdory snahám tento skandál bagatelizovat a nálepku zlého cenzora naopak přilepit na čelo Muskovi.

Sledujme to pozorně. Jak v EU, tak v české administrativě sedí totiž nemálo byrokratů (na ministerstvech, ve zpravodajských složkách atd.), kteří jsou zjevně při chuti ořezávat, regulovat a glajchšaltovat svobodný tok informací, názorů, polemik. Přizvukuje jim část médií, kterým by se tato regulace (tj. omezení konkurence) líbila a také část neziskovek, které zase cítí peníze z grantů na “fact-checking” a boj proti “dezinfo”.

Tohle bude jeden z nejdůležitějších politických střetů nadcházejících měsíců a let.

Ing. Jan Zahradil ODS

Řekněme NE evropské federaci!

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Zahradil (ODS): Odbornou debatu bychom potřebovali jako sůl Zahradil (ODS): Ještě chvíli se snažte a nepůjdu volit vůbec Zahradil (ODS): Generál Pavel už teď kazí naše zahraničně-politické vztahy Zahradil (ODS): Pokud Demokraté ztratí za 2 roky většinu v Senátu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.