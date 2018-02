Zdechovský (KDU-ČSL): Evropský parlament okamžitě vyměnil ostudné video o Praze

Ve videu šlo primárně o upozornění na výhody evropského zdravotního pojištění, zvolené zpracování se ale stalo předmětem oprávněné kritiky.

Europoslanec Tomáš Zdechovský proto i poslal dopis na předsedu Evropského parlamentu Antonia Tajaniho, který slíbil rychlou nápravu. A svůj slib dodržel v rekordním čase. Česká republika bude nyní prezentována jako sídlo Agentury pro evropský globální navigační satelitní systém (GSA), kde se vyvíjí evropský navigační systém Galileo. Ten je ještě přesnější a spolehlivější než dosud nejrozšířenější americký systém GPS.

„Je to akorát týden, co jsem obdržel odpověď od pana Tajaniho, že video bude upraveno a už mi přišel odkaz hned na dvě videa, jimiž by mělo být nahrazeno to ostudné o jinak dobrém evropském zdravotním pojištění,“ říká europoslanec Tomáš Zdechovský, kterého kromě rychlosti překvapilo i profesionální zpracování videa.

Europarlament bude prezentovat zlaté české ručičky

„První video bylo o české Škodovce jako evropském lídru v automatizaci a robotizaci výroby. Upozorňovalo na to, že EU podporuje inovace a chystá se legislativa, která by povolila autonomní řízení, tedy aby auta mohla řídit sama,“ komentuje Zdechovský obsah prvního z videí.

„Ještě lepší mi ale přišlo video o pražské agentuře GSA a špičkovém navigačním systému Galileo. Díky tomuto projektu totiž už do České republiky přišly investice ve výši 800 000 milionů a agentura zajišťuje práci hned 150 lidem. Je tu tak nesporný přínos a musím říct, že to ve mně vyvolalo obrovskou hrdost na pověstné zlaté české ručičky,“ má radost Zdechovský, který je přesvědčen, že toto video už nám rozhodně ostudu dělat nebude.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poláci vyhlásili boj stočeným tachometrům. A co Češi???

