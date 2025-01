Zdechovský (KDU-ČSL): Ne, opravdu mi barák nikdo nebere

Zaznamenal jsem množící se dotazy na mou "exekuci" (pokutu/penále). Prosím Vás, je to trochu jinak. Zkusím to v rychlosti vysvětlit. Tento spor s advokátem Petrem Němce se táhne od roku 2021, kdy jsem na sociální síti Twitter sdílel meme (vtipný obrázek), na kterém byl vyobrazen. Tento obrázek jsem nevytvořil, jen jsem ho sdílel (!). On se mnou na základě toho začal vést soudní spor. Ten stále běží.

Ke kauze napíši jen procesní průběh sporu. Petr Němec podal dvě žaloby. První celou prohrál a musel platit náklady řízení.

U té druhé soud prvního stupně mi dal za pravdu, odvolací soud rozsudek změnil a konstatoval, že v jedné věci ze třech, dává Petru Němcovi za pravdu a že se mu mám omluvit. Podal jsem dovolání + návrh na odklad vykonatelnosti exekuce.

Nejvyšší soud vyhověl mému návrhu na odklad vykonatelnosti exekuce a potvrdil tím správnost mého postupu. Toto rozhodnutí je důležitým krokem k ochraně práv a spravedlnosti v této kauze.

Jinými slovy to znamená, že exekuce (pokuty) jsou pozastavené až do finálního verdiktu soudu. Pokud prohraji, pak se panu Němcovi omluvím. Do té doby se mu však omlouvat nebudu, protože řízení stále běží.

Jednání advokáta Petra Němce nicméně považuji za naprosto neetické a v rozporu s principy, které by měl každý advokát ctít. Jeho chováním by se měla důkladně zabývat Česká advokátní komora, jejíž je členem. Očekávám, že Komora tuto záležitost řádně prověří a podnikne adekvátní kroky.“

Tolik k tomu, co v posledních dnech proběhlo médii. Opravdu mi nikdo barák nebere.

Mgr. et Mgr. et Mgr. Tomáš Zdechovský, Ph.D., MBA KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

