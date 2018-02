Zdechovský (KDU-ČSL): Ostudné propagační video z Bruselu zmizí

Když přijedete do Prahy, tak pravděpodobně onemocníte.“ Takto v současné době začíná informační video o hlavním městě České republiky Praze, které si mohou přehrát návštěvníci bruselského i štrasburského Parlamentaria. Ve videu jde primárně o upozornění na výhody evropského zdravotního pojištění, zvolená forma se ale stala předmětem obrovských vášní a kritiky europoslanců i návštěvníků.

Proto europoslanec Tomáš Zdechovský poslal dopis na předsedu Evropského parlamentu Antonia Tajaniho. Ten celou záležitost prozkoumal a dal europoslanci Zdechovskému za pravdu. Video projde přepracováním.

„Rozumím tomu, že Evropská unie chtěla představit výhody vlastnictví zdravotního pojištění v Evropě, nicméně to z mého pohledu udělala velmi dehonestujícím způsobem, který poškozuje nejen Prahu, ale také Českou republiku jako celek. Parlamentarium by přitom mělo propagovat Evropskou unii a státy v ní, ne byť jen nepřímo odrazovat od návštěvy,“ vysvětluje europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) důvody, proč se rozhodl obrátit na předsedu Evropského parlamentu Tajaniho.

„Umím si představit, že to video může vyvolat pocit, že turisté v Praze onemocní, ač to určitě nebylo jeho záměrem, proto bych Vás chtěl ujistit, že bude s nejvyšší citlivostí upraveno nebo zcela přepracováno,“ odpověděl Tajani, který Zdechovskému i poděkoval za to, že se na něj se záležitostí obrátil.

„Těší mě, že se situaci podařilo poměrně rychle vyřešit. Je to pro mě důkaz, že v EU můžeme prosadit své zájmy a námitky, jen musíme vědět jak. O věcech, které se nám nelíbí, musíme umět komunikovat,“ komentuje vyřešení celé záležitosti Zdechovský a připomíná, že jde už o druhý podnět, v němž Tajani Zdechovskému vyšel vstříc. Prvním byl zákaz vstupu teroristů do institucí parlamentu po té, co zde vystoupila palestinská teroristka Leila Chálidová.

Parlamentarium je dynamickým a interaktivním místem podávajícím informace o EU a historii integrace v jakémkoli z 24 úředních jazyků, čímž dává návštěvníkům všech věkových skupin ideální příležitost seznámit se s evropskou politikou. Navštívilo ho už více než 1,5 milionu lidí.

