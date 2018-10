Zdechovský (KDU-ČSL): Tisková mluvčí MZV by měla přestat šířit fake news

Jiří Sagan z Kladna byl ve Francii odsouzen k 18 měsícům za údajné pašování migrantů. Tisková mluvčí ovšem novinářům tvrdila, že se jmenuje Šagan, narodil se na Slovensku a měla mu být zajištěna advokátka ze Slovenska. Nic z toho není pravda. Europoslanec Zdechovský proto veřejně vyzval tiskovou mluvčí, aby se k případu přestala vyjadřovat, pokud je pravdivá alespoň ta informace, že ministerstvo zahraničí chce panu Saganovi pomoci.

„Když jsme z úst mluvčí ministerstva zahraničí slyšeli, že taťka se má jmenovat Šagan, má být narozený na Slovensku a měl mít od svého španělského zaměstnavatele nějakým zázrakem zajištěnou advokátku aspoň ze Slovenska, byli jsme v naprostém šoku. Opětovném, protože to, jakým způsobem s námi celou dobu ambasáda jedná, je pro nás vyloženě noční můra,“ říká Kristýna Kotoučková, dcera pana Sagana, která několikrát volala na konzulát a prosila o pomoc s otcovým případem. Že byly prosby opakované a nešlo jen o jeden hovor krátce po zatčení, dokládá rodina maily, případně nabízí i výpis hovorů.

„Jirka se narodil v Kladně a od firmy měl zajištěného advokáta, Francouze. Jediná Slovenka, která se v případu objevila, byla překladatelka při zatčení, která vše velmi špatně tlumočila přes telefon. To vím, protože mi pak také volala a informovala mě o zatčení. Jirka mi jinak při posledním hovoru 5. července stihl říct jen to, že se k němu chovají šíleně, jako kdyby měl být nějaký mafián z Čečny a ne Čech. Pak ho vzali do vazby a od té doby jsme s ním nemohli mluvit. Věznice totiž naše žádosti zamítla a zpět poslali i balík, kde bylo jen teplejší oblečení,“ vysvětluje Gabriela Kotoučková, družka Jiřího Sagana, která i médiím poskytla kopie rodného listu a všechny další dokumenty k případu. Jak sama říká, nemá co skrývat a hlavně chce, aby se jí partner co nejdříve vrátil domů.

Ministerstvo zahraničí dostalo všechnu dokumentaci už minulý týden

„Dokumentaci od rodiny a původního právníka jsme už minulý týden posílali na ministerstvo zahraničí a věřil jsem, že česká diplomacie panu Saganovi pomůže. Čerstvé útoky paní mluvčí na mě a Kotoučkovi mě proto opravdu nemile překvapily a považuji je za naprosto zbytečné. Jednáme maximálně transparentně a momentálně jen žádáme, aby mohlo dojít k telefonickému hovoru mezi panem Saganem a jeho rodinou, protože pro paní Gabrielu by cesta do Francie byla vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu příliš náročná,“ doplňuje europoslanec Tomáš Zdechovský, který se rodině ze své pozice snaží maximálně pomáhat podobně, jako to už dělal v případech jiných řidičů nebo dalších Čechů, kteří se v zahraničí ocitli v nesnázích.

„Opravdu rád bych české diplomacii poblahopřál k úspěšnému boji za práva českých občanů v zahraničí podobně, jako jsem to udělal v případě misionáře Petra Jaška, kterého ze súdánského vězení osobně dovezl Lubomír Zaorálek a projevil se tak jako pravý sociální demokrat, kterému záleží na obyčejných lidech. I v případě pana Sagana jsem totiž přesvědčen, že je vězněný nevinný člověk, který si pomoc české diplomacie zaslouží,“ dodává Zdechovský, který je ochotný být z pozice europoslance při jednáních s francouzskými úřady maximálně nápomocen.

Rodina má do vězení poslat dopis

„Formulář k odvolání jsme Jirkovi do vězení dostali na poslední chvíli, a to ještě velice složitě přes sociální pracovnici ve vězení, kterou kontaktovala francouzsky mluvící sekretářka ředitele firmy TransManolet, pro kterou Jirka pracuje. Kdybychom se měli spoléhat jen na pomoc konzulátu, Jirka by neměl šanci odvolání podat včas i přes medializaci případu. Celkově nám zatím ohledně kontaktu nabídli jen to, abychom Jirkovi do vězení poslali dopis,“ sděluje Gabriela Kotoučková a závěrem dodává, že od zmíněné sociální pracovnice alespoň ví, že je Jirka v pořádku.

