Zimola (ČSSD): Chceme dominantní stranu české levice

Dnes a zítra máte šanci změnit osud svých měst a obcí. Nasměrovat je na správnou cestu nebo zavést je do slepé uličky. Dovolte mi k tomu říct několik vět.

Dobře vím, že vás politici nesčetněkrát zklamali. Ti staří i ti, kteří se objevili v posledních letech. A samozřejmě vím, že řada z nich byla i z ČSSD.

Uplynulé měsíce jsme strávili intenzivní prací na obnově strany. Znovu jsme nastavovali prakticky nefunkční komunikaci mezi místními organizacemi a vedením. Oslovili jsme nové lidi, kteří nám pomáhají s aktuálními otázkami dneška. A všemi silami pracujeme na tom, aby se ČSSD opět stala dominantní silou české levice. Nejde to hned, nejde to ani tak rychle, jak bychom si přáli, ale jde to.

Proto bych vás chtěl požádat o váš hlas v těchto volbách.

V sociální demokracii je spousta slušných a normálních lidí, kteří si moc dobře uvědomují, co se nám v minulosti nepovedlo. Možná je máte zrovna u vás, ve vašem městě, ve vaší obci. Jsou nešťastní z toho, kam ČSSD v posledních letech kráčela a současně natolik slušní, aby ji v těchto těžkých chvílích neopustili a nepřeskočili jinam, kde by se jim třeba dařilo líp. Jsou přesvědčeni o tom, že Česká republika potřebuje silnou levicovou stranu. Stranu, která bude vždycky myslet na ty slabší z nás, kteří rozhodně nestáli na stejné startovní čáře, ale zaslouží si stejně plnohodnotný život. Nejsme stranou velkého kapitálu. Nikdy jsme nebyli a nikdy nebudeme. Jsme stranou pro normální lidi, kteří chtějí mít stabilní, dobře placenou práci a být prospěšní sobě i svému okolí.

A proto vás prosím, nenechte se opít rohlíkem, nedejte na silácká prohlášení a volte podle svého srdce. Srdce, které všichni máme vlevo!

Děkuji vám!

