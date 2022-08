Zuna (TOP 09): Stíhačky F-35 jsou supermoderní

reklama

CO PŘINESL ČERVENEC

První prázdninový měsíc je za námi. Hrozně to letí ?? Doufám, že si všichni užíváte letní pohody a nabíráte energii. Já se také snažím být co nejvíce venku a sportovat. Je třeba to stihnout, než se zase usadíme do sněmovních lavic. I tak se toho ale za poslední měsíc událo dost. Pojďme se na to zase společně podívat.

Sněmovna

Vyšší limit pro DPH prošel prvním čtením. Další bič na živnostníky tak bude pryč. Snižujeme byrokracii a podporujeme drobné podnikání. Jak jsme se předsevzali. Posílili jsme i práva odběratelů centrálně připravovaného tepla a teplé vody. Nově budou mít přehled o aktuální spotřebě i odečty na dálku.

V prvním čtení prošel také Magnitského zákon. Na základě jeho přijetí můžeme zavést i české sankční seznamy. A následně uvalit finanční či vízové sankce.

Naši bezpečnost podporujeme i strategickými investicemi. Stíhačky F-35 jsou toho příkladem. Jsou to supermoderní stroje o několik tříd před konkurencí. Ministryně obrany vyjednává s americkou vládou o dobrých podmínkách prodeje.

Dvojka

Odstartovali jsme osvětovou kampaň vyzývající k ohleduplnosti vůči obyvatelům Praha 2 v nočních hodinách. Poprosili jsme školáky, aby nám namalovali letní noc. V dětských představách se podle zvuků koná přímo pod jejich okny techno party. Balanc mezi bohatým kulturním životem a klidem pro místní tak budeme řešit kontinuálně.

S Jana Černochová jsme také zajeli navštivit děti na tábor v Machově mlýně, který Praha 2 pořádá.

EU

Od července předsedáme Radě Evropské unie. My jsme Evropa. My ji tvoříme. My rozhodujeme o tom, jaký bude její další vývoj. Předsednictví je pro nás velká příležitost. A my ji nepromarníme.

Cením také iniciativu Evropského parlamentu. Ten volá po zahrnutí práva na potrat do Listiny základních práv EU. V souvislosti s děním v Polsku a některých děsivých výroků na adresu znásilněných Ukrajinek to osobně považuji za velmi důležitý krok, který může mít do budoucna více než symbolickou rovinu.

Přeji vám krásné strávení srpna a budu se vám zase hlásit s aktualitami.

Michal Zuna TOP 09



