Hilšer by měl zvážit odstoupení z boje o Senát, napsal jeho protikandidát Michálek. A věc má silnou dohru

VOLBY DO SENÁTU Údiv, rozpaky i nesouhlas vyvolal otevřený dopis Libora Michálka, který obhajuje senátorský mandát, aby jeho soupeř Marek Hilšer zvážil odstoupení z boje o Senát za to, že ho Michálek podpořil v prezidentské volbě. „To, co Michálek udělal, je nechtěným, ale faktickým přiznáním porážky. Zvlášť takový člověk by měl ctít, že voliči v prvním kole dali výrazně najevo, že pana Hilšera chtějí a chtějí ho v Senátu výrazněji než pana Michálka,“ komentoval tento krok politolog Petr Sokol. První kolo senátních voleb v Praze 2, kde se oba kandidáti ucházejí o podporu voličů, drtivě vyhrál bývalý prezidentský kandidát Marek Hilšer s více než 44 procenty hlasů před dalším účastníkem druhého kola Liborem Michálkem, který získal 15,6 procenta.

Bývalý dlouholetý předseda Senátu Přemysl Sobotka ParlamentnímListům.cz přiznal, že se s něčím podobným v politice ještě nesetkal. „Mne osobně by tento požadavek urazil. Nečekal jsem ho od člověka, který tak vášnivě bojuje s korupcí. Tohle přece zavání tím největším korupčním jednáním: ty mně oplať to, co jsem udělal pro tebe, koukej odejít, abych já vyhrál,“ prohlásil bývalý dlouholetý šéf horní komory.

To, že Michálek chce, aby Hilšer zvážil, že dobrovolně odstoupí a přenechá mu křeslo v Senátu, odůvodňuje tím, že Hilšera podpořil v prezidentské volbě a ten by mu to měl nyní vrátit. A ParlamentnímListům.cz řekl, že on by to na jeho místě udělal. Vadí mu, že Hilšer údajně zpochybnil jeho podporu, proto e-mailovou korespondencí z loňského podzimu, kterou poslal do redakcí, dokládá, že to byla jeho iniciativa. „Šel jsem za dobrovolníky na stánek, když tam Hilšer nebyl. Nechal jsem mu vzkaz, on pak reagoval, měl zájem. Znovu jsem připomínal věc, kterou zmiňoval kolega Šesták, že se kandidátům naházely klacky pod nohy tím, jaké údaje musí petenti dávat, takže se deklarovalo, že když to bude někomu ztěžovat cestu k padesáti tisícům podpisů, měli by senátoři těmto lidem pomoci, protože už nebylo možné z časových důvodů zákon změnit,“ vysvětlil ParlamentnímListům.cz, proč vloni nabídl Marku Hilšerovi pomoc. V té době hrozilo, že Hilšer nezvládne nasbírat potřebných 50 tisíc podpisů, a tak mu k možnosti vyzvat Miloše Zemana mohlo pomoci jen to, když jeho kandidaturu navrhne deset senátorů nebo dvacet poslanců.

Senátor Ladislav Kos: Hilšera jsem podpořil, protože mi byl sympatický on i jeho program, ne kvůli Michálkovi

Otázka je, zda se senátoři rozhodli skutečně díky přímluvě senátora Michálka. Většina senátorů, které Michálek oslovil, totiž Hilšera nepodpořila. „Já jsem nikomu podpis nedala,“ potvrdila ParlamentnímListům.cz senátorka Eva Syková, jedna z adresátek Michálkova e-mailu. Další z oslovených, senátor za Piráty Ladislav Kos, naopak svůj podpis připojil. Ale odmítá, že by na to měl vliv jeho senátní kolega Michálek. „Já jsem pana Hilšera podpořil, protože mi byl sympatický jak on, tak jeho program v prezidentské volbě. To, že došlo k nešťastné události, že je ve stejném obvodě jako pan Michálek, jsem nemohl předpokládat. Pro mne jsou oba kandidáti, kterým bych dal hlas. Naštěstí nežiji v obvodě, kde kandidují, takže nemám tohle dilema,“ řekl Kos. Chápe, že Michálkovi neudělalo radost, když takhle silný soupeř přišel do jeho volebního obvodu. „To se ale prostě v životě stává, že se v různých životních situacích střetnou v souboji, ať už politickém, životním nebo kariérním dva lidi, kteří jeden pro druhého něco udělali,“ konstatoval senátor Kos, ale kroky kolegy Michálka odmítl hodnotit.

Libor Michálek: Odvaha něco stojí, Čtyřikrát jsem přišel o pozice

Přesto se Libor Michálek cítí podveden. „Pokud by se mně dostalo takové pomoci, respektive podpory, bylo by v rozporu s mým svědomím kandidovat proti osobě, která mě podporovala," tvrdí v otevřeném dopise, který poslal do redakcí a který je podle něj reakcí na to, že Hilšer jeho pomoc v přímé volbě na Pražský hrad bagatelizoval. A ParlamentnímListům.cz Michálek řekl, že on sám by se zachoval čestně jako kdykoli v minulosti. „Připomínám, že když jsem se ocitl v nějakém morálním dilematu, chtěl jsem si zachovat čisté svědomí i za cenu toho, že jsem přišel o pozice, ať už ve Fondu národního majetku, v Komisi pro cenné papíry, v ČNB, prostě odvaha něco stojí. A jestli je rovný chlap, tak by se k tomu měl postavit čelem. Ve chvíli, kdy stojíte před dilematem, jestli se nějak zkřivíte a ve funkci zůstanete, nebo jestli se k tomu postavíte čelem a o funkci přijdete, připomínám, že jsem ve svém životě čtyřikrát za to zaplatil. Já mu to jen dávám ke zvážení,“ prohlásil Michálek na adresu svého protivníka.

Ale nabízí se otázka, proč neřešil tohle dilema už dříve, proč čekal až na dobu před druhým kolem? Politologovi Lukáši Jelínkovi jednání Michálka připomíná spíš vtip. „Mohli to oba dva zvážit před několika měsíci a ne až teď,“ diví se načasování mezi prvním a druhým kolem. Ale nepřímý požadavek Michálka, aby Hilšer odstoupil, mu připadá absurdní. „Myslím, že nikdo nikomu nic nedluží, protože stejně tak jako nebyl pan Michálek povinen panu Hilšerovi pomáhat v prezidentské volbě, nemyslím, že by dnes měl právo požadovat nějakou protislužbu jako ústupek v kandidatuře,“ odmítá. Podle něj jde o dva kandidáty, kteří si jsou podobní, zastupují aktivistické prostředí, které často bývá frakcionářské, často se škorpí kvůli pitomostem. „Je to soutěž, nechal bych to na voličích,“ dodává politolog.

Politolog Jelínek: Senátor má myslet na voliče, ne na sebe

„Nechce se mi věřit, že to Michálek myslí vážně. Jestli ano, myslím, že si podrývá autoritu na veřejnosti, tímto způsobem by senátor, který má myslet především na své voliče, a ne na sebe, uvažovat neměl,“ je přesvědčen Jelínek. Ze strany Libora Michálka jde podle něj o projev slabosti, protože Marek Hilšer dokáže oslovit širší spektrum společnosti. „Myslím, že obava pana Michálka může být naprosto reálná. Hilšer dokáže stáhnout lidi z toho spektra pravicových i levicových liberálů, lidi z antibabišovského tábora, kteří nejsou navázání čistě jen na Piráty, s nimiž spojil osud pan Michálek,“ upozorňuje na přednosti bývalého prezidentského kandidáta. Ocenil, že Marek Hilšer v prezidentských debatách ukázal, že je dost kompetentní, s širokým přehledem a se schopností oslovovat voliče. „To jsou disciplíny, ve kterých má i nad Michálkem náskok. Proto nervozita Michálka, i když v Senátu odvedl kus práce,“ vysvětlil jednání senátora, který chce získat mandát v horní komoře na dalších šest let. „Hilšer je velmi náročný soupeř, proti kterému by se těžko kandidovalo ledaskomu. Představuje typ mladistvého, dynamického kandidáta, kterého je všude plno,“ vyzdvihuje přednosti kandidáta, který má podle výsledků prvního kola našlápnuto na vítězství.

Hilšer: Michálkova výzva je směšná

Sám Hilšer označil Michálkovu výzvu v médiích za směšnou. „Měl jsem podporu 11 senátorů. V době, kdy mi dal svůj hlas, jsem netušil, že budu kandidovat i v Senátu," uvedl Hilšer pro Aktuálně.cz. Prahu 2 si prý vybral nejen proto, že zde pracuje, ale že v ostatních senátních okrscích v Praze kandidují lidé, se kterými nechtěl soupeřit a byl by naopak rád, kdyby se ocitli také v Senátu.

„Nechtěl jsem jít ani proti jednomu z těch, kdo proti mně kandidovali v prezidentských volbách, tedy proti panu Fischerovi a panu Drahošovi. A ani proti Hayato Okamurovi, který kandiduje na Praze 8," řekl Hilšer. A dodal, že to bere jako kampaň, která nemá úroveň, a o to víc je prý nyní rád, že kandiduje právě na Praze 2.

Politolog Petr Sokol už nad šancemi Libora Michálka definitivně láme hůl. „Kdybych měl hodnotit, co Michálek udělal, tak je to nechtěným, ale faktickým přiznáním porážky, protože to mu samozřejmě nepomůže, spíš mu to uškodí a ten rozdíl bude ještě výraznější, než by byl bez této epizody,“ míní politolog Petr Sokol, že Michálkův krok uškodí ve druhém kole právě Michálkovi. Podle něj to jen dokazuje, že je to konec kampaně pana Michálka.

autor: Libuše Frantová