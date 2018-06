Ministerstvo životního prostředí jezdí elektromobilem od ČEZ

Čtyřletá zápůjčka vozu je jednou z mnoha aktivit projektu Elektromobilita ČEZ, jehož cílem je podpora rozvoje tohoto způsobu dopravy v České republice.

„Vítáme možnost vyzkoušet v provozu vlastnosti zapůjčeného elektrovozu. Díky stále hustší síti veřejných dobíjecích stanic ho budeme moci testovat i mimo hlavní město,“ řekl při předávání vozu náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.

„Dlouhodobě s Ministerstvem životního prostředí ČR spolupracujeme nejen na rozvoji elektromobility. Těší nás, že dneškem na tuto tradici navážeme další kapitolou,“ uvedl manažer útvaru čisté technologie ČEZ Tomáš Chmelík.

„Vnímáme, jak v průběhu času roste důvěra úřadů z oblasti státní správy v elektromobily. Vliv na to má logicky také možnost vyzkoušet si jízdní vlastnosti těchto vozů v běžném provozu,“ doplnil manažer prodeje ČEZ ESCO David Martinek.

Partnery projektu Elektromobilita ČEZ z řad institucí a ministerstev jsou také Úřad vlády, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo práce a sociálních věcí. Mezi další patří automobilky, obchodní centra, komerční subjekty či radnice po celé České republice.

Projekt Elektromobilita ČEZ v současnosti provozuje nejrozsáhlejší síť veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice – vedle 49 rychlodobíjecích stanic je řidičům k dispozici i více než padesátka tzv. stanic normálního dobíjení. Více na http://www.elektromobilita.cz/cs/mapa-dobijecich-stanic.html. Při využívání celé sítě dobíjecích stanic se uživatel před dobíjením identifikuje jedinečnou RFID kartou.

Více než 100 veřejných rychlodobíjecích stanic postupně buduje Elektromobilita ČEZ v letech 2017–20 na hlavních tazích napříč Českou republikou. Stanice umožňující dobití většiny běžné kapacity baterií za 20 až 30 minut vznikají díky grantu z evropského programu CEF. Provoz zahájí mj. i několik lokalit kombinujících integraci dobíjecích stanic, systému pro ukládání energie a výroby z obnovitelného zdroje. Souběžně jsou veřejné dobíjecí stanice stavěny i z vlastních prostředků Skupiny ČEZ.

V České republice jsou v současnosti registrovány už zhruba dva tisíce elektromobilů. Třicítka z nich patří do vozového parku projektu Elektromobilita ČEZ. Podobně jako v dalších vyspělých zemích Evropy, i v České republice se elektrická auta stávají běžnou součástí zejména městského provozu. To se promítá do všech oblastí týkajících se prodeje a servisu elektromobilů. Odhady dalšího vývoje hovoří v horizontu několika let o ročních prodejích v řádu tisíců elektromobilů a plug-in hybridů.

Psali jsme: ČEZ: Nejmodernější zákaznické centrum bylo otevřeno v Šumperku ČEZ: Teplárnu ve Dvoře Králové nad Labem prověřilo havarijní cvičení ČEZ: Kutnohorská gymnazistka získala bronz na Evropské fyzikální olympiádě v Rusku ČEZ a Unipetrol rozšiřují nabídku sítě Benzina o elektrickou energii

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva