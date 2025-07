Scheinherr (Praha sobě): Kupte Bubny, v Hamburku to šlo

Co mají společného pražské Bubny s Hamburkem? Obě města spojuje vize moderní filharmonie – Hamburk svou Labskou už má, Praha si tu Vltavskou teprv plánuje. Jenže to není jediné, co by je mohlo spojovat. Pokud totiž chcete vidět skutečně zajímavou podívanou, musíte se u Labské filharmonie otočit a vyrazit do čtvrti HafenCity, kde kromě koncertní síně vyrostlo 11 tisíc bytů.

Před lety jsem HafenCity navštívil a prošel s architektem Peterem Gero, který měl tehdy revitalizaci na starosti jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí na hamburské radnici. A HafenCity má s Bubny překvapivě mnoho společného. Také to byl brownfield, místo bubenské železnice šlo o bývalý přístav, a stejně jako Bubny byl určený k zástavbě bydlením i kancelářemi. A tady už se příběh obou čtvrtí liší.

Zatímco Bubny jsou v soukromých rukou, pozemky v HafenCity město Hamburk postupně skoupilo a celých 140 hektarů ovládalo. Poté připravilo tzv. masterplan, kterým narýsovalo, jak má čtvrť vypadat – kudy povedou ulice, kde budou stát jaké domy. A pak ve výběrových řízeních rozprodalo jednotlivé pozemky developerům.

Nesoutěžilo se na cenu, město si dopředu stanovilo jasný ceník. Kritériem ale byla kvalita a kreativita návrhu jednotlivých domů. Samozřejmostí bylo, aby návrh stavby vzešel z architektonické soutěže. Vznikla tak čtvrť se skvělým veřejným prostorem a krásnou architekturou. A Hamburk na tom celém určitě vydělal. Pozemky vložil do městské developerské firmy, z prodeje zafinancoval infrastrukturu a částečně pokryl i náklady na novou linku metra U4.

V Praze si mezitím takováto rozvojová území nechali politici ODS utéct. Bubny mohla Praha koupit za Béma za miliardu, neudělala to. Pozemky na Rohanském ostrově pak zase ODS dokonce prodala. A lukrativní parcely Českých drah kolem pražských nádraží taky odtekly do soukromých rukou. Bez jakýchkoliv závazků pro investory. Takže Praha teď plánování nových čtvrtí horko těžko dohání urbanistickými kompromisy, a ještě musí prosit o pozemky na školy.

Hamburk a HafenCity ukazují, že to jde jinak. Že město může být sebevědomým hráčem a netahat v územním plánování za kratší konec. A dokonce na tom vydělat. Stačí vlastnit pozemky. A právě Bubny jsou teď na prodej. My říkáme, že město by je mělo koupit. Je to možnost, která se nebude opakovat.

Budou Bubny úspěch po vzoru HafenCity, nebo si město nechá tuhle šanci utéct? Pojďme pražské politiky přesvědčit, ať takovou příležitost nezahodí.

