„Víte, co bych chtěl?“ Vidlák vypustil přání, Foltýnovi se líbit nebude

Prý jste byl v Bulharsku se učit, jak se správně podrývá západní směřování, dělají buřičské demonstrace, šíří škodlivé narativy, a tak. Co jste se tam naučil hezkého a nového?

Potřebujeme vytrvat, potřebujeme víc reprobeden a demonstraci musí řídit nějaký dobrý DJ. Bulharští hoši mají úplně stejné problémy jako my. Také je trápí všudypřítomné ukrajinské vlajky, také jim vláda boří památníky osvobození, také jim chce okrájet svobody ve prospěch Brusele a také jim nehodlá dopřát referendum.

Naši bratři ale jsou o něco dál v organizaci, takže vědí, že musí obecenstvo více vybudit a tam, kde my používáme projevy, tam oni používají národní písně a heavy metal. Až budeme dělat nějakou demonstraci u nás, pozveme si je jako konzultanty a uvidíte, jaké grády to bude mít.

V ODS zavedli novou módu, předběžné rozdělování ministerských postů. Jaroslav Foldyna podle nich obsadí zahraničí, Miroslav Ševčík školství. Nechcete také rovnou v dobré tradici Jistě, pane ministře, deklarovat, jakým směrem nemáte vůbec žádné ambice?

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 12622 lidí

Tato země potřebuje restart, naději a nový začátek. To se dělá prací mezi lidmi a pro lidi. Ministři to zmanažerují, ale nejprve se tento národ potřebuje rozmyslet, kterým směrem to mají „menežovat“.

Jak jdou námluvy se Sociální demokracií? Zatím to vypadá, že spousta zavedených funkcionářů zvedla krovky a letí někam dál. Nemáte potom z toho pocit „tak teď už je musíme vzít, když jsme jim vyhnali půlku partaje“? Nebo si za to v SOCDEM mohou sami?

Začali jsme jednat. A tak, jako jsme nevynášeli nic při předchozích jednáních, tak to nebudeme vynášet ani teď. Výsledek ale zveřejníme poměrně záhy. Za chvíli se odevzdávají kandidátní listiny a do té doby musí být jasno. Prosím, mějte s námi příštích čtrnáct dní trpělivost, výsledek jednání rozhodne o výsledku voleb, tak to prostě musíme udělat dobře.

Co budete od sociálních demokratů požadovat?

Jak by řekli Maďaři: „Po Solferinu nic víc než před Solferinem.“

Vzpomínám si, jak jste jednou napsal, že u některých partají koalice znamená, že se jejich preference odečtou. Neobáváte se toho, že spojení se sociálními demokraty vyústí právě v to?

Ono hodně záleží na tom, jak se to spojení udělá a závisí to na celé řadě detailů. Nejhorší konflikty jsou z nevyjasněného očekávání, a to nejen partnerů, ale i voličů. Je zapotřebí si navzájem i navenek vyjasnit celou řadu věcí, a to se nedá udělat přes noc. Prosím všechny o trpělivost, opravdu to nebude trvat dlouho.

Fotogalerie: - Rychle před prázdninami

Na summitu NATO jsme se zavázali, že budeme zbrojit, až se z nás bude kouřit, tj. celých 5 % HDP. Je to vůbec splnitelné? I kdyby vláda škrtila důchodce jak divá, to zní jako číslo, které si budeme muset vycucat z prstu nějakými účetními triky.

My nepotřebujeme zbrojit na 5 % HDP, tedy na čtyři sta miliard korun. My především potřebujeme koncepci obrany našeho území, a to se nedělá tak, že se Černochová chová jako rozmazlená milenka ukrajinského vora v zakoně. Zatím neumíme utratit ani dvě procenta HDP, aniž bychom dostali předražené polní kuchyně z TEMU, batohy, co se zasekly v Rusku (a to armáda vybírala dodavatele velmi pečlivě – trvalo to šest let), a pokud vím, všichni řeší obrněný šrot a nikdo neřeší drony. Přitom už Miloš Zeman dávno armádu vyzýval, aby se vydala tímto směrem. Ale to byl „odborníkům“ pro smích.

Ozval jste se proti průzkumům STEM a Kantaru. Možná je to naivní, ale nejsou špatná čísla pro STAČILO! spíš důsledek toho, že nikdo, kdo dělá pro Kantar nebo STEM, v podstatě nepřijde do sociálního styku s lidmi, kteří volí STAČILO!?

Já myslím, že se pokoušejí o sebenaplňující proroctví. Když jim snížíme čísla, budou se lidi bát propadlého hlasu a díky tomu budou mít opravdu nízká čísla. Ale podle mě už to milí agenturníci poněkud přehánějí a přicházejí o důvěryhodnost. Ale je to jejich boj, ne náš. My prostě odpracujeme kampaň, představíme všechny detaily našeho programu a pak to necháme na voličích. Ani trochu se neobáváme.