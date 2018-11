Třetí ročník projektu Jižní Morava čte se blíží do finále

V Hvězdárně a planetáriu Brno proběhne o týden později, tedy v sobotu 8. prosince, vyhlášení dvou kategorií literární soutěže – dětí ve věku 8–10 let a 11–15 let a kategorie audiovizuální. Také pro ně je připraveno kromě filmových představení předání cen a čtení vítězných prací.

V šedesáti knihovnách zapojených do projektu „Jižní Morava čte“ proběhla uzávěrka odevzdávání soutěžních prací dětí ve věku 4–15 let. Téma letošní soutěže znělo „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“. Práce mohly děti odevzdávat formou výtvarnou (u nejmenších dětí), literární (u dětí od 8 do 15 let), literárně výtvarnou pro kolektivy a také audiovizuální formou pro kolektivy (letošní novinka). Do poloviny listopadu budou odevzdané práce dětských čtenářů v knihovnách vyhodnocovat a do konce listopadu pak v krajské knihovně, v Moravské zemské knihovně, vybere hodnotící komise nejlepší tři práce v každé kategorii.

Poděkování patří všem knihovnicím a knihovníkům, kteří ve svých knihovnách v průběhu září a října uspořádali množství podpůrných akcí, při nichž byly děti nenásilnou formou motivovány k lásce ke knize spisovateli, kronikáři, ilustrátory, herci, zastupiteli měst a dalšími zajímavými osobnostmi.

Projekt je spolufinancován Jihomoravským krajem.

Bližší informace:

Webové stránky projektu ZDE

Facebook ZDE

Kdy:

1. prosince 2018

Kde:

Divadlo Polárka, Brno

Co: Slavnostní vyhlášení v kategorii dětí ve věku 8–10 let

Kdy:

8. prosince 2018

Kde:

Hvězdárna a planetáriu Brno

Co:

Slavnostní vyhlášení v kategorii dětí ve věku 11–15 let

autor: Tisková zpráva