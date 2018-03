5. Významný den služby pořádkové policie

V rámci slavnostního aktu více než sedmdesát oceněných obdrželo od náměstka policejního prezidenta brig. gen. Petra Petříka a ředitele služby pořádkové policie plk. Martina Hrinka medaili služby pořádkové policie a dalších pět oceněných plaketu Policie ČR.

„Je mi velkým potěšením, že jsem se mohl dnes zúčastnit tohoto slavnostního oceňování. Pořádková policie je základním pilířem, který nejenže zajišťuje vnitřní bezpečnost státu, ale především nejčastěji přichází do styku s veřejností a tím se výrazně podílí na vytváření dobrého jména policie. Všem oceněným velmi gratuluji a přeji spousty pracovních i osobních úspěchů v dalších letech.“ uvedl brig. gen. Petr Petřík

V rámci slavnostního aktu proběhl též křest policejního dokumentu s názvem TÝM, který je malým exkurzem do pořádkové služby. Dokument vznikl na půdě ředitelství služby pořádkové policie s cílem, ukázat pestrost pořádkové služby.

„Dokument seznamuje diváky s jednotlivými odbory ředitelství služby pořádkové policie Policejního prezidia ČR, přibližuje činnosti pořádkové služby a současně je poděkováním všem policistům služby pořádkové policie, kteří slouží neúnavně našim občanům na ulicích, ať zima nebo horko, svátek, noc a nebo den,“ uvedl autor námětu plk. Martin Hrinko.

Mezi oceněnými byli například:

prap. Ing. Darko Stankovič, každoročně již od roku 2008 v letních měsících pomáhá českým turistům v Chorvatsku a plní úkoly spojené s pořádkovou službou. Pomáhá českým občanům například v situacích, kdy se stanou obětmi protiprávního jednání, při řešení dopravních nehod, při komunikaci se zastupitelskými úřady, ale také poskytuje překladatelský servis. Jeho přístup k lidem je velmi profesionální, lidský a vždy se snaží pomoci i nad rámec svých povinností.

nprap. Bc. Miroslav Zapletal, je od roku 1996 zařazen u zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje, kde postupně prošel mnoha pozicemi a nyní je zařazen jako instruktor a lektor střelecké přípravy. V průběhu služby se začal ve svém volném čase věnovat střelbě z krátké střelné zbraně, kdy se svou pílí a vytrvalostí vypracoval během několika let na jednoho z nejlepších střelců v ČR konkrétně ve střelbě IPSC divize Production (mistr ČR v letech 2010, 2011, 2012). Později přibyly i úspěchy na mezinárodní úrovni. V současné době se řadí k nejlepším světovým střelcům v dané kategorii. V roce 2017 vybojoval jako člen reprezentačního týmu Policie ČR na II. světových policejních hrách v Abu Dhabí 1. místo ve střelbě z krátkých zbraní jednotlivců.

ppor. Pavel Havlíček, je od roku 1999 zařazen taktéž u zásahové jednotky Královéhradeckého kraje. Zde začínal na základní pozici a později byl zařazen na speciální pozici odstřelovače. Na základě svých profesních dovedností se stal instruktorem střelecké přípravy odstřelovačů a nyní je zařazen ve funkci velitele zásahové jednotky, kdy svou činností přispěl k zadržení velkého počtu nebezpečných pachatelů. V průběhu své služby zaznamenal velké úspěchy při tuzemských i mezinárodních soutěžích. Na II. světových hrách ve Spojených arabských emirátech získal titul mistra světa v kategorii střelby z krátké služební zbraně.

mjr. v.v. Josef Kotlán, nastoupil v roce 1967 na Obvodní oddělení Brno 2 a o rok později byl zařazen k tzv. Poříčnímu oddílu na Brněnské přehradě, kde poprvé absolvoval kurz služebních potápěčů. V roce 1976 byl ustanoven do funkce zástupce náčelníka a poté přímo do funkce náčelníka útvaru. Díky jeho návrhům a dlouhodobé činnosti se podařilo zřídit samostatné Oddělení potápěčů při pořádkové službě Správy PČR Jihomoravského kraje, kde byl ustanoven jako vedoucí útvaru. V roce 1999 dosáhl důchodového věku a ukončil činnost ve služebním poměru a nastoupil na místo technického pracovníka tohoto útvaru, kde pracuje do této chvíle.

Mezi oceněnými je i Jan Maršálek, ředitel soutěže Rallye Rejvíz, nebo kpt. Mgr. Kozák expert v oblasti práce s menšinami a řada dalších.

V rámci slavnostního aktu ředitel služby pořádkové policie plk. Martin Hrinko pronesl několik slov k hostům. Oceněným policistům poblahopřál se slovy: „Tímto Vám všem děkuji za Vaši dosavadní poctivou práci, které si velmi vážím a všem oceněným srdečně blahopřeji“.

Na závěr bychom velmi rádi také poděkovali všem partnerům, kteří nám pomohli a nemalou měrou přispěli k uspořádání 5. Významného dne služby pořádkové policie a věříme, že se i v příštím roce s námi budou podílet na uspořádání dalšího ročníku tohoto významného dne.

Psali jsme: Policejní prezidium přijalo srbskou delegaci Policie ČR: Ukončení vyšetřování případu TISKAŘ Policie ČR: Ukončení vyšetřování případu NEMO Policisté varují před podvodným jednáním na internetu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva