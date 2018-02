Policejní prezidium přijalo srbskou delegaci

Policejní prezidium České republiky ve dnech od 20. do 23. února přijalo policejní delegaci ze Srbské republiky v čele s policejním prezidentem gen. Vladimirem Rebićem, v doprovodu vedoucího oddělení pro boj s organizovaným zločinem Dejanem Kovačevičem a koordinátorky zahraniční spolupráce a integrace EU Svetlany Puljezevič Joksić. Ze strany policejního prezidenta Rebiće se jedná o vůbec první pracovní návštěvu České republiky.

Oficiální program započal ve středu na krajském ředitelství policie hlavního města Prahy, kde se delegace setkala s ředitelem brig. gen. Milošem Trojánkem. Společně si nejprve představili organizační struktury obou policejních sborů, postup při přijetí oznámení a při mimořádných událostech a také detaily služebního poměru. Následně bylo srbské delegaci představeno fungování operačního střediska a prohlédnout si mohli také nejmodernější techniku v oblasti vozového parku policie ČR.

Poté následoval pracovní oběd, kde se srbská delegace setkala s policejním prezidentem ČR genmjr. Tomášem Tuhým. Policejní prezidenti společně diskutovali mezinárodní situaci a v návaznosti na to také mezinárodní policejní spolupráci. Srbský policejní prezident v tomto ohledu mimo jiné poděkoval za plnění bilaterální dohody ze strany České republiky a naši pomoc v podobě již sedmého vyslaného kontingentu vnímá jako přínosnou a velmi profesionální.

„Policie ČR od roku 2016 do Srbska vyslala již 105 českých policistů, kteří v této oblasti pomáhají chránit Evropu před nelegální migrací. Pokud bychom totiž dnes k tomuto problému byli lhostejní, mohl by mít v budoucnu negativní dopad i na Českou republiku. Jsem přesvědčený, že pokud by z nějakého důvodu bylo potřeba, tak i České republice by se dostalo obdobné pomoci“, řekl genmjr. Tomáš Tuhý.

Nejvyšší představitelé obou policejních sborů si zároveň připomněli některé případy, na který kriminalisté obou zemí v minulosti úspěšně spolupracovali a vzájemně se také ujistili, že takto nastavená kooperace bude pokračovat i v budoucnu.

Následující den se zástupci srbská policejní delegace přesunuli z Prahy do Plzně. Tam se osobně přesvědčili, jak čeští policisté v praxi realizují bezpečnostní opatření nachystané v souvislosti s fotbalovým utkáním mezi kluby FC Viktorie Plzeň a tradičním srbským klubem FC Partizán.

Policejní prezident Rebić byl z připravenosti české policie nadšen a především ho zaujalo fungování antikonfliktních týmů, které měl možnost vidět v rámci fotbalového bezpečnostního opatření.

autor: Tisková zpráva