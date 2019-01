Akademie věd ČR: Výstava v Senátu připomíná 100. výročí vzniku Mezinárodní astronomické unie.

Neveřejné vernisáže se zúčastnily významné osobnosti české astronomie, mimo jiné předseda Českého národního komitétu astronomického Jan Palouš, ředitel Astronomického ústavu AV ČR Vladimír Karas, předseda České astronomické společnosti Petr Heinzel a čestný předseda České astronomické společnosti Jiří Grygar.

Expozice bude v Předsálí jednacího sálu Senátu k vidění až do 4. února. Poté začne putovat po republice, k zapůjčení bude zdarma. Výstavu si bude moci v sídle Senátu ve Valdštejnském paláci prohlédnout i veřejnost, a to v pondělí 28. ledna od 14:00 do 15:00 nebo po předchozí domluvě na telefonním čísle 257 072 353.

Ohromné pokroky astronomie

„Mezinárodní astronomická unie vyhlásila pro tento výroční rok heslo 100 let pod jednou oblohou,“ uvedla Předsedkyně Českého výboru pro 100 let IAU a autorka výstavy Soňa Ehlerová. „Proto jsme se historie IAU dotkli, ale výstava především ukazuje obrovské výsledky astronomie za posledních sto let – od výzkumu Sluneční soustavy, černých děr včetně té obří ve středu naší Galaxie až po velmi vzdálené cizí galaxie či hledání extrasolárních planet. Ukazujeme také astronomii budoucnosti s největšími a nejdokonalejšími přístroji. Astronomie za posledních sto roků prošla obrovským vývojem. A česká stopa je v těch sto letech výrazná,“ poznamenala Ehlerová.

Mezinárodní astronomická unie (IAU) byla založena v roce 1919, naše země je jejím členem od roku 1922. Posláním IAU je rozvíjení astronomie ve všech ohledech včetně výzkumu a vzdělávání či zprostředkovávání astronomických poznatků široké veřejnosti. K jejím úkolům patří pojmenovávání astronomických objektů (hvězdy, planety, menší tělesa Sluneční soustavy, útvary na planetách a asteroidech, exoplanety, galaxie).

Připomeňme, že nejznámější hlasování IAU proběhlo v roce 2006 právě v Praze. Tehdy se hlasovalo o definici pojmu „planeta“, a tím také o ponechání či vyloučení Pluta ze seznamu planet Sluneční soustavy. Planeta Pluto byla následně přeřazena do nově vzniklé kategorie trpasličích planet.

Spolupráce IAU s veřejností vedla k pojmenování 19 exoplanetárních systémů. Další kolo podávání návrhů na jména exosvětů má proběhnout v letošním roce.

autor: Tisková zpráva