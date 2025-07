SFPI: 25 let ve službách důstojného bydlení a rozvoje obcí

Za čtvrt století se z klasické dotační instituce stal strategickým investičním a poradenským partnerem obcí, měst, domácností i soukromých investorů. SFPI systematicky mění tvář bydlení v České republice. Zvyšuje jeho dostupnost, zlepšuje kvalitu bytového fondu, podporuje regeneraci veřejných prostor a pomáhá zvládat krizové situace.

Od roku 2000 byl SFPI u každého klíčového momentu v oblasti bydlení. Stál při zrodu i modernizaci desítek tisíc bytů, podílel se na obnově brownfieldů a zasažených oblastí, přinášel řešení v dobách pandemie i při přírodních katastrofách. S jasným cílem: zajistit lidem důstojné, dostupné a udržitelné bydlení.

„To, že je tady SFPI s námi už čtvrt století, považuji za důkaz jeho významu. Jde o významného partnera jak pro Ministerstvo pro místní rozvoj, tak – a to především – pro regiony a místní samosprávy. Starostové i další regionální aktéři totiž často chtějí zvyšovat kvalitu života ve svých obcích a jejich okolí, často jenom nevědí, jaké mají možnosti nebo zkrátka a jednoduše, kde na to vzít. Většině z nich je SFPI schopný pomoci. Přeji mu tedy k jeho jubileu jenom to nejlepší a ať hlavně hodně síly a energie do rozvoje naší země v příštích letech,” řekl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek.

Co za 25 let SFPI dokázal:

Zpracoval 64 tisíc žádostí o podporu a uzavřel 43 tisíc smluv.

Poskytl 34 miliard Kč ve formě dotací a 18 miliard Kč v rámci zvýhodněných úvěrů.

Podpořil výstavbu či rekonstrukci téměř 40 tisíc bytů.

Spustil programy pro mladé rodiny, které ulevily 25 tisícům dětí a jejich rodičům – úsporou přes 75 milionů Kč.

Pomohl stovkám domácností po živelních pohromách díky programům Živel.

V době pandemie covid-19 zpracoval přes 15 tisíc žádostí o pomoc.

„Za 25 let jsme se vyvinuli v moderní nástroj státu pro podporu veřejných investic. Působíme nejen v oblasti bydlení, ale i jako motor regionálního rozvoje. Pomáháme obcím s financováním i odborným vedením projektů, čímž zajišťujeme, že veřejné prostředky jsou využity efektivně a strategicky,“ říká ředitel SFPI Daniel Ryšávka.

Strategické nástroje a dlouhodobý dopad

SFPI není jen poskytovatelem financí. Je odborným partnerem a koordinátorem, který pomáhá municipalitám připravit a realizovat udržitelné projekty. Programy jako Panel 2013+ nebo Mladí 300 se staly pilíři státní podpory a ukázkou dlouhodobé stability.

Fond dnes spravuje komplexní agendu podpory bydlení i regionálního rozvoje v úzké součinnosti s Ministerstvem pro místní rozvoj. Začínal s 11 zaměstnanci, dnes má tým 121 odborníků napříč republikou. Díky jejich práci se mění tisíce domů i lidských příběh.

„Každé číslo je ve skutečnosti lidský příběh – nový začátek, jistota, důstojný život. Děkujeme všem partnerům, kolegům i klientům za důvěru, díky níž můžeme pokračovat v naší misi dál,“ uzavírá ředitel Ryšávka.