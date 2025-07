Ivan Langer promluvil o dnešní ODS a Fialovi. Pokračování koalice je menší zlo

Bývalý ministr vnitra a někdejší místopředseda ODS Ivan Langer je tváří skupiny nespokojených členů strany, kteří kritizují dlouhodobé setrvávání občanských demokratů v koalici SPOLU.

Podle Langera se ODS postupně vzdaluje svým hodnotám a programovým kořenům. Nedávno se nechal slyšet, že vážně zvažuje, zda ve straně setrvat, pokud bude projekt SPOLU nadále pokračovat.

V rozhovoru pro Český rozhlas se Ivan Langer nejprve vyjádřil k aktuálnímu volebnímu průzkumu, který před blížícími se sněmovními volbami ukazuje jasné vedení opozičního hnutí ANO před současnými vládními stranami.

V případě volebního vítězství hnutí ANO by podle jeho slov Občanská demokratická strana měla otevřeně přiznat svou část odpovědnosti a jasně pojmenovat důvody volebního neúspěchu. „Podle mě je to její ideová, hodnotová, programová rozbředlost, nesrozumitelnost, nečitelnost,“ dodal Langer s tím, že bez takové sebereflexe nebude možné obnovit důvěru voličů ani politickou autenticitu strany.

Naopak v případě dalšího vládního mandátu současné koalice hovořil o variantě „menšího zla“. „Kdyby pokračovala vládní koalice, považoval bych to za vítězství menšího zla,“ uvedl Langer s tím, že ačkoli by výhra vládních stran mohla být pro Českou republiku přijatelnější variantou, sám si není jistý, zda by přispěla ke zdravému vývoji ODS jako takové.

Podle něj by občanským demokratům prospěla hlubší sebereflexe a návrat k podstatě politické identity. „Strana by si měla uvědomit, že její cesta do ideové rozbředlosti může sice slavit krátkodobý úspěch, ale dlouhodobě znamená vyprázdnění politického prostoru,“ dodal bývalý místopředseda ODS.

Za klíčové považuje Ivan Langer analyzovat, kdo z konkrétních politiků výsledek ODS ovlivnil – ať už pozitivně, nebo negativně. Nového silného lídra, který by mohl občanské demokraty vést a změnit současný směr, však v aktuálním vedení nevidí. „Na první dobrou v užším vedení nevidím nikoho, koho bych označil slovy ‚kompenzovaný psychopat‘. Nikoho, kdo má optimální kombinaci hladiny testosteronu a současně odpovídajícího počtu neurosynapsí, tam nevidím,“ naznačil tímto výrazem, který v dobrém smyslu označuje schopnost propojit v politice racionální strategii s vůlí k moci a odpovědností za výsledek.

Za takového „kompenzovaného psychopata“ podle něj lze považovat například jihočeského hejtmana Martina Kubu. Do svého pomyslného týmu by zařadil i ministra dopravy Martina Kupku, o kterém se v zákulisí uvažuje jako o možném budoucím předsedovi ODS.

Ivan Langer je přesvědčen, že silná pravicová politika má v české společnosti nadále značný volební potenciál. Podle něj není důvod, proč by občanská pravice nemohla oslovit širší spektrum voličů – pokud ovšem najde novou energii, správné lídry a výraznou programovou identitu. „Dokážu si představit, že při správné kombinaci obsahu, formy a dostatečného počtu kompenzovaných psychopatů je schopná dosáhnout 25 procent,“ dodal Langer.