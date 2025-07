Zitterbart (STAN): Systémová jsou komplexní centra pro děti

Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové,

máme před sebou novelu, která, jak nám byla představena, je velmi komplexní. Mění řadu zákonů. Ty změny nejsou nějaké revoluční, v řadě případů. Vycházejí v podstatě z toho, co v tuto chvíli potřebuje praxe, co potřebuje terén.

Od senátora Červíčka tady zazněla pochvala za změnu přenosu zodpovědnosti, zřizování urgentů a pohotovostní lékařské péče na pojišťovny, což je jednoznačně dobře. Já bych se zastavil u dvou věcí, které ten zákon obsahuje a které tu zatím nepadly. Jednou z nich je zřízení tzv. center komplexní péče o děti. Vy víte, že jsme tu měli kojenecké ústavy, děti pod tři roky v tuto chvíli v kojeneckých ústavech nemají co dělat.

Řada těch ústavů byla transformována na zařízení, která – každé vypadá jinak. Některé trochu více překlopené do sociálních služeb, některé trochu více překlopené do služeb zdravotních. Některé z nich byly transformovány do zdravotnických zařízení, jsou registrováni na kraji jako zdravotnické zařízení. Mají dokonce po výběrovém řízení na ministerstvu zdravotnictví nasmlouvánu úhradu dlouhodobé ošetřovatelské péče. Ale to není systémové řešení.

Systémové řešení je opravdu vznik komplexních center pro děti, kde, jak jsem zmínil, bude akcentováno to, že se mnohem více snaží odlehčit i těm dětem, které jsou doma. Bude to zařízení, které bude kombinovat dlouhodobou péči, lůžkovou, stacionární péči a také to, čemu říkáme respitní péče – možnost, že rodině 14 dnů, maximálně 60 dnů, z 365 dnů v roce bude ulehčeno a opět po indikaci pediatrem hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Velmi důležitá věc v tomto zákoně.

Součástí tohoto zákona je i to, co bych nazval antibyrokratickým balíčkem, respektive jeho součástí. Dětští praktici jsou přetíženi v posudkové činnosti. Často posuzujeme věci, které bychom posuzovat nemuseli, protože si myslím, že kompetentní rodič u svého pětiletého dítěte může říct, že to dítě je způsobilé k tomu, aby navštěvovalo kroužek jógy. Nebavíme se o vrcholovém sportu.

Tento zákon v sobě posuzování způsobilosti ke sportu a ke vzdělávání, hlavně středoškolskému, také řeší a významně opět ulehčí tomu terénu. Z toho důvodu, když si představíme, jak bude září v Poslanecké sněmovně vypadat, versus to, jak důležité změny v tomto tento zákon obsahuje, já bych vás prosil, vy víte, že často jsem ten, kdo spíše pléduje, pojďme nějakou drobnost upravit a vrátit do Poslanecké sněmovny. Zde činím opak.

Zde, prosím, schvalme tento zákon ve znění tak, jak nám byl podstoupen z Poslanecké sněmovny. Ty drobnosti v uvozovkách, které jsme řešili na zdravotním výboru, a máme výborové usnesení, schvalme ve znění s pozměňovacími návrhy. U obou jsem se zdržel. To jsou opravdu jednotlivosti. Definice lékárenské péče v tuto chvíli, tak, jak k nám přišla, umožňuje, aby lékárníci nadále poskytovali část poradenské péče. A ti traumatologové, opět si dovolím se vrátit ke své pediatrii. My v roce 2007 jsme obor pediatrie rozdělili na dva, protože těch PLDD bylo v roce 2017 tak málo, abychom ten obor znovu sloučili.

Já tam vidím jistou analogii v tom, že pokud nyní uděláme traumatologií základní chirurgický obor, jistě tím uspokojíme požadavky v uvozovkách opravdu významných lidí, kteří bojují za ten traumatologický obor. Ne, že ne. Ale já se obávám, jestli ti absolventi lékařských fakult budou ti, kteří se do toho úzkého oboru budou ochotni zapisovat, abychom my neuspokojili odborné společnosti a pojišťovny a naše postavení traumatologie v rámci NATO, ale abychom vlastně měli pak dostatek těch odborných obecných chirurgů. Znovu prosím, a apeluji na to, tento tisk schvalme ve znění tak, jak k nám přišel z Poslanecké sněmovny.

Děkuji.