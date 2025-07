Procházková (ANO): Jde o šanci, kterou nemůžeme promarnit

Děkuji za slovo, dobrý den všem...

K mému předřečníkovi, prostřednictvím vás, já si totéž nemyslím. Myslím, že nějaké ujištění, že něco dostaneme, to prostě není to, co tady teď hned máme. Proto bych chtěla vás požádat o podporu mého pozměňovacího návrhu, který jste dostali. Ten pozměňovací návrh byl ještě maličko pozměněn, co se týče data účinnosti. Dovolte mi, abych vás seznámila s pozměňovacím návrhem, který doplňuje senátní tisk 149, konkrétně o možnost, aby v přesně vymezeném rozsahu očkování prováděli všichni lékaři, zubní lékaři a farmaceuti. Nejde o návrh ani radikální, ani revoluční. Jde o návrh rozumný, realistický a hlavně mezinárodně ověřený.

Proč je tento návrh potřeba? Česká republika dlouhodobě čelí dvěma závažným výzvám. Nízká proočkovanost proti sezónním onemocněním, jako je chřipka nebo covid, které každoročně zatěžují zdravotní systém a vedou k desítkám tisíc hospitalizací. Dlouhou dobu se Česká republika potýká s problémem nízké proočkovanosti obecně, a proto bychom měli využít všechny možné cesty a kapacity, jak situaci pro občany zlepšit a možnost očkování jim co nejvíce zpřístupnit.

Dalším argumentem je přetížení ambulantního sektoru, především praktických lékařů, kteří mají omezené kapacity a zároveň narůstající administrativní i klinickou zátěž. Zároveň tu máme síť více než 2600 lékáren napříč celou republikou, které jsou pro většinu obyvatel nejdostupnějším zdravotnickým zařízením. Dvě třetiny Čechů vnímají lékárnu jako dostupnější než ordinaci praktického lékaře. V menších obcích často praktik vůbec není.

Co návrh umožňuje a jak je koncipován? Pozměňovací návrh doplňuje § 47a zákona o zdravotních službách a rozšiřuje okruh poskytovatelů, kteří mohou v rozsahu stanoveném vyhláškou ministerstva zdravotnictví provádět pravidelné zvláštní a mimořádné očkování. Tímto poskytovatelem by se mohli stát všichni lékaři a farmaceuti za splnění přísně daných podmínek. Ještě jednou – za splnění přísně daných podmínek.

Vyhláška ministerstva zdravotnictví tedy stanoví typy vakcín, například chřipka, covid-19, minimální věk a zdravotní způsobilost očkovaných osob, vzdělávací požadavky na farmaceuty, například farmakologie vakcín, aplikace, krizové situace. Není nutná změna zákona 95. Vezměte si tatéry, ti taky porušují kůži a nejsou to lékaři. A také technické podmínky, tedy prostor zajištění chladového řetězce, vybavení, včetně například adrenalinu pro případ anafylaxe. Já jsem záchranář, intenzivista. Vím, že i aplikace očkovací látky a anafylaktická reakce u praktického lékaře většinou skončí tím, že zavolají nakonec záchranku. Proč ne tedy k farmaceutovi?

Jak je to jinde v Evropě? Nejde o žádnou českou zvláštnost, naopak jsme jednou z mála zemí, kde zákon stále vůbec neumožňuje farmaceutům vakcíny aplikovat. V současnosti mohou lékárníci očkovat v 15 evropských zemích, například Francii, Německu, Portugalsku, Polsku či Irsku. V devíti z nich dokonce aplikují i jiné než sezónní vakcíny. V Portugalsku podaly lékárny během jediné sezóny přes 2,5 milionu dávek vakcíny proti chřipce. V Irsku, kde očkování lékárníky funguje už od roku 2011, výzkum ukázal, že 23 % očkovaných v lékárně se dříve nikdy očkovat nenechalo.

Většinou přitom šlo o rizikové skupiny. Ve Francii, Velké Británii i Německu je očkování v lékárnách běžnou praxí zaváděnou často a bezpečně. Dokonce i země střední a východní Evropy, jako je Slovensko, Polsko nebo Rumunsko, tuto službu již umožňují. Zkušenosti jsou jasné. Dostupnější očkování znamená vyšší proočkovanost, nižší nemocnost a menší náklady. Hlásíme se všichni k prevenci. Očkování je prevence, šetří náklady. Co čeští pacienti a lékárníci?

Podpora je i mezi občany a odborníky. 54 % lidí by se nechalo očkovat proti chřipce proškoleným farmaceutem. Proškoleným. 49 % lékárníků projevilo zájem absolvovat potřebné vzdělání. Je to průzkum Medianu z roku 2022. Máte to i v důvodové zprávě. Lékárníci mají zkušenost z doby covidu, kdy pomáhali s distribucí vakcín, edukací i objednávkami. A jsou připraveni. Proč právě teď? Proč formou pozměňovacího návrhu v Senátu? Odpověď je dvojí. Za prvé, už delší dobu sledujeme postupný posun odborné debaty. Od loňského roku zazněly na významných odborných akcích jako Zdravotnictví 2025, Pharma Profit nebo naposledy Diagnóza zdravotnictví jasné signály, že nastal čas dát lékárníkům šanci.

Na akci Diagnóza zdravotnictví 19. června 2025 se na tom shodli zástupci ODS, STAN, ANO i KDU-ČSL. I v rámci ministerstva zdravotnictví na úrovni pracovních skupin a hlavní hygieničky zaznívá podpora možnosti očkování v lékárnách. Ministerstvo zdravotnictví spolu s hlavní hygieničkou podpořili i pilotní projekt očkování proti chřipce v lékárnách, který bude probíhat letos na podzim. Projekt proběhne o čtyřech víkendech a ve čtyřech městech atd. Rovněž vakcinologická společnost 29. 6. podpořila tento pozměňovací návrh.

Výbor schválil toto stanovisko 7 pro a 3 nehlasovali. Myslím, že to je vážný argument. Souhlasí s očkováním v lékárnách proti chřipce a proti covid-19, za předpokladu, a teď, že bude umožněno očkování hrazené ze zdravotního pojištění všem lékařům bez ohledu na specializaci, včetně lékařů bez získané specializace, včetně nemocničních lékařů. Povinná očkování garantují a standardně provádějí praktičtí lékaři. Že v lékárnách se budou očkovat jenom dospělí, že bude povinnost zapisovat do centrálního registru očkování platit pro všechny, včetně lékárníků, že lékárny budou mít příslušné vybavení a místnost na očkování, nikoliv za plentou, a že lékárníci budou mít stanovenou povinnost absolvovat certifikované proškolení s vystavením časově omezeného certifikátu na 5 let. To si myslím, že je dost závažný argument k tomu, abychom nemuseli měnit pětadevadesátku.

Za druhé, jde o šanci, kterou nemůžeme promarnit. Pokud návrh nepodáme, není jasné, kdy a zda vůbec se k němu dostane příští sněmovna. Padl i protiargument například od pana ministra, který vyjádřil pochybnost, že si občané přejí být očkováni v lékárnách, v nákupních centrech. V nákupních centrech jsou ty lékárny běžně... Tohle je otázka nikoliv pro zákonodárce, to je otázka pro ministerstvo, aby nastavilo pravidla tak, aby to mohlo být. Myslím, že dneska se bavíme o tom, jestli vůbec ta možnost má existovat.

Co se týče kvality a návaznosti péče, záznam o provedeném očkování bude veden v centrálním registru ISIN, přístupném i praktickým lékařům. Nejde o vytěsnění nebo fragmentaci. Jde o chytřejší distribuci péče v čase a prostoru.

Dámy a pánové, návrh, který předkládám, je racionální, mezinárodně ověřený, flexibilní a v souladu s evropskými doporučeními. Očkování lékárníky je příležitostí, nikoliv hrozbou. Nejde o konkurenci lékařů, jde o spolupráci. Nejde o populismus, jde o dobře definovaný krok ve prospěch pacientů a systému.

Zároveň bych chtěla ještě navrhnout, a dostali jste ještě upravené znění, jenom doplnění bodu 4. Ten bod se týká účinnosti, kdy navrhuji, aby ta účinnost byla prodloužena do 7. měsíce roku 2026, aby ministerstvo mělo čas na změny, na ty vyhlášky, tak, jak jsem je už přečetla. Je to upravení, ten bod 4.

Nakonec bych chtěla moc poděkovat panu doktoru Kršicovi, který s tím měl mnoho práce, s těmi změnami. Velmi mi pomohl k tomu, abych vám to tady mohla teď navrhnout.

Děkuji.