Armáda ČR: Čeští chemici navštívili skautský tábor v Litvě

Nejen spolupráce mezi armádami, ale i s nejrůznějšími civilními zájmovými skupinami. I tuto zkušenost mají čeští chemici, kteří jsou v současné době nasazeni v Litvě v rámci bojového uskupení alianční předsunuté přítomnosti. Nedávno takto zavítali za litevskými skauty, kde si pro děti připravili zábavný a naučný program.
„Akce se konala na začátku října ve skautském tábořišti poblíž města Elektrenai. Podobné informačně-edukativní akce probíhají pravidelně s různými litevskými civilními aktéry," vysvětlil nadporučík M. P. s tím, že spolupráci zajistil mezinárodní štáb mnohonárodního bojového uskupení. Češi si skauty vybrali kvůli přirozenému historickému i hodnotovému propojení.
„Skauti tu vždy stáli na straně obrany vlasti a během okupací sehráli významnou roli v odboji i v udržování národního ducha. Sdílejí s vojáky principy disciplíny, spolupráce, odvahy a služby společnosti. Podporují vlastenectví, rozvoj praktických dovedností i připravenost mladé generace bránit svoji zemi," doplnil nadporučík M. P.
Vojáci z české chemické jednotky vybudovali v lese několik stanovišť, kde na skauty čekaly úkoly a ukázky z vojenského prostředí. Cílem setkání bylo nejen představit dětem práci českých vojáků, ale také jim přiblížit principy týmové spolupráce, odvahy a zodpovědnosti. Jedním z nejoblíbenějších stanovišť byla ukázka rozdělávání ohně vojenským křesadlem. Chemici také ukázali svoji výstroj – od přilby a ochranné vesty až po chemickou masku. Velký zájem vzbudilo stanoviště vojenské policie, kde si děti vyzkoušely práci s daktyloskopickými vzorky. Mohli si rovněž vyzkoušet základní práci kriminalistů i nejrůznější vyšetřovací metody.
Podle M. P. se skautům vojenský den líbil: „Jednotlivé disciplíny totiž byly zvoleny tak, aby rozvíjely základní skautské dovednosti, jako je spolupráce v týmu, přežití v přírodě, schopnost rozhodovat se pod tlakem," uvedl. Pro některé šlo o první takovou spolupráci s vojáky NATO. Chemiky překvapila především manuální zručnost mladých lidí - například při rozdělávání ohně nebo při péči o raněného.
Podobné programy budou v budoucnu pokračovat. „Když mě organizátor oslovil, neváhal jsem. Pro skauty to byla jedinečná příležitost, dozvědět se něco o vybavení a práci nás, vojáků. Já osobně jsem si akci velice užil. Pro děti je vždy zážitek, když vidí takto zblízka hasiče, policistu nebo vojáka a mají tak možnost poznat jejich každodenní práci prostřednictvím vyprávění a her, které jsme pro ně připravili," sdělil důstojník skupiny bojové přípravy, poručík P. V. Po skončení soutěží pozvali skauti české vojáky k táborovému ohni na společný oběd, který sami připravili.
