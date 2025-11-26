Senátor Hraba: Předseda TOP 09 nemá rád demokracii, tleská nařizování shora

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke slovům předsedy TOP 09 k nařízení, že všechny země EU musí uznávat LGBT sňatky uzavřené v dalších členských zemích.

V tomto tweetu je tak zhruba vše, co je třeba o „TOP 09“ (pro mladší ročníky dodávám, že to dřív byla politická strana, dnes je to jen nějaká nálepka ve formě přívěšku).

A ne, nejde ani tak o věc jako takovou.

Pokud si to bude přát většina obyvatel, nechť to odhlasuje jimi zvolená většina v parlamentu. Já budu nesouhlasit, ale budu to respektovat jako výsledek většinové vůle.

Ale tady jde o to, že politik suverénní země fandí tomu, aby namísto rozhodování formou legitimně zvolených zástupců občanů platil princip jakéhosi paternalistického nařizování seshora. A to je mimořádně odporné.

A to, že pan předseda neví, že SDEU nesídlí v Bruselu, ale v Lucemburku, to už je jen taková krásná tečka za tímto příběhem...?

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.

  • senátor
