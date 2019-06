Armáda ČR: Vojáci a policisté převzali ocenění za zahraniční operace v Mali a Iráku

Ceremoniálu se zúčastnili náměstek ministra obrany pro řízení sekce dozoru a kontroly Antonín Rada, zástupce náčelníka Generálního štábu – ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Jiří Verner, první náměstek policejního prezidenta PČR brigádní generál Martin Vondrášek, rodinní příslušníci vojáků a další významní hosté.

„Měli jste těžký úkol daleko od domova. Vaše práce měla smysl, a to jak v Bamaku, tak i v Kuolikoro. Je to důležitá pomoc malijské armádě, aby mohla čelit útoků islámských radikálů. Všichni jste odvedli velký kus práce, potvrdili jste dobrou pověst našich jednotek v zahraničí. Chci vám poděkovat za vaši skvělou práci, není zbytečná a naší armádě a celé České republice dělá dobré jméno. Oceňují ji i naši zahraniční partneři,“ zdůraznil generál Verner.

Vojáci 12. úkolového uskupení AČR výcvikové mise Evropské unie v Mali převzali z rukou představitelů resortu Záslužné kříže ministra obrany ČR, čestné odznaky AČR Za zásluhy, Medaile za službu v zahraničí a věcné dary. Vyznamenáni převzali také příslušníci Policie ČR, kteří byli nasazeni v operaci Inherent Resolve v Iráku. Zde se podíleli společně s našimi vojenskými policisty na výcviku iráckých policistů.

Náš kontingent v Mali se rozrostl

Během působení 12. úkolového uskupení v Mali se náš kontingent rozrostl na 118 vojáků. Měli za úkol střežit a bránit velitelství mise v Bamaku a také výcvikovou základnu Koulikoro. Drželi také pohotovost sil rychlé reakce a doprovázeli VIP osoby. Součástí kontingentu byli i dva mentoři, kteří měli na starosti výcvik místní malijské armády.

„Byla to moje již třetí mise. Dříve se jezdilo do Mali jako do poměrně bezpečné země. Za nás se bezpečnostní situace radikálním způsobem změnila. Museli jsme přijmout adekvátní opatření. Dobudovávali jsme obranná postavení jak velitelství, tak i základny Koulikoro. Po útoku, ke kterému došlo koncem února, se začalo do této oblasti výrazně investovat,“ řekl nám velitel 12. úkolového uskupení EU TM kapitán Zdeněk Sluka.

„Každá z těch tří misí, ve kterých jsem postupně působil, byla jiná. Pro nás pro Evropany jsou v Mali náročné klimatické podmínky, celkově to prostřední není příliš příjemné. Naši vojáci si prošli určitými střevními a respiračními problémy. Vážnější onemocnění se nám ale naštěstí vyhnula,“ dodal kapitán Sluka.

Mentorovací tým

Jedním z členů mentorovacího týmu na základně Koulikoro byl rotmistr Radek Zlámal. Ten vidí dvě zcela rozdílné kategorie malijských vojáků: poddůstojníky a praporčický sbor.

„Poddůstojníci jsou většinou nevzdělaní, kdežto praporčický sbor je výrazně vzdělanější a tomu odpovídá také samotný výcvik. Vycvičit poddůstojníky není rozhodně jednoduché, trvá to poměrně dlouho. Praporčický sbor zvládá probíranou tématiku mnohem rychleji,“ upozornil Radek Zlámal.

„Na naší základně se nacházelo dvacet šest různých národností, takže jsem měl možnost nejen zdokonalit si jazyk a navázat kontakty s příslušníky jiných armád, ale také poučit se, jak se některé věci dělají jinde,“ dodal na závěr.

