DPP chystá doklimatizaci tramvají Škoda 15T

Jedná se o 123 tramvají ev. č. 9201 až 9325 kromě vozů 9243 a 9285, ve kterých DPP nechal klimatizaci naistalovat v rámci zkušebního pilotního projektu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 431,5 milionů korun bez DPH. S vítězným dodavatelem DPP podepíše rámcovou smlouvu platnou šest let.

„Je to skvělá zpráva pro Pražany, doklimatizujeme zbývajících 123 tramvají typu 15T. V létě tak bude jízda tramvají mnohem pohodlnější. V následujících letech budeme mít v Praze až 450 moderních klimatizovaných bezbariérových tramvají 15T a 52T. Komfort cestujících je pro nás důležitý, protože kvalitní MHD není jen o tom, že jezdí včas, ale i o tom, že se v ní dobře cestuje – v zimě teplo, v létě klimatizace. Jsem rád, že se projekt podařilo rozhýbat. Lidé ten rozdíl při cestování opravdu pocítí. MHD je v Praze páteří dopravy a my chceme, aby byla moderní, pohodlná, atraktivní i šetrná k životnímu prostředí. Tak vypadá chytré investování do městské budoucnosti,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Do veřejné zakázky se může přihlásit libovolný uchazeč, který splní základní profesní, ekonomické a technické kvalifikační předpoklady. Instalace klimatizace prostoru pro cestující v tramvajích 15T by měla proběhnout jako náhrada za stávající systém větrání včetně nezbytných úprav na vozech a řídícího systému. DPP očekává instalaci tří klimatizačních jednotek do vozidla, tj. do každého článku jedna.

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 10612 lidí

Jejich provoz má být automatický, ovládaný a řízený vlastním řídícím systémem ve čtyřech pracovních režimech: chlazení, větrání, větrání s předehřevem nasávaného vzduchu při nízkých teplotách a temperování vozu. Řízení a ovládání klimatizace musí současně spolupracovat se stávajícím systémem topení v tramvajích a ve všech režimech musí umožnit částečnou nebo úplnou recirkulací vzduchu.

DPP požaduje minimální záruku na klimatizační jednotky 24 měsíců a v nich použití ekologického chladícího média. Klimatizační jednotky musí splňovat příslušné technické státní normy a vyhovovat provozu drážního vozidla v klimatických podmínkách mírného klimatu.

DPP předpokládá realizaci dovybavení tramvají 15T první série klimatizačními jednotkami formou celkové dodávky na klíč. DPP požaduje, aby vítězný dodavatel po uzavření smlouvy provedl ročně instalaci klimatizačních jednotek do minimálně 20 tramvají.

Nabídky dodavatelů bude DPP vyhodnocovat podle zákona o zadávání veřejných zakázek podle jejich ekonomické výhodnosti na základě dvou dílčích hodnotících kritérií: celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky s váhou 80 % a délka záruky klimatizační jednotky s váhou 20 %.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je v České republice největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 154 autobusových, 36 tramvajových (27 denních a 9 nočních) a 2 trolejbusové linky. K 1. lednu 2025 DPP vlastnil 1 210 autobusů, z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 809 tramvajových vozů a 37 trolejbusů. Podnik měl k 1. lednu 2025 v evidenčním stavu celkem 11 362 zaměstnanců, z toho 4 522 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Psali jsme: DPP: Letní filmový Kinobus je plnoletý, vstupuje do své 18. sezóny DPP: Šest pražských tramvají typu T3 a T4 projde generální opravou v Brně DPP: Praha slaví 100 let provozu autobusů DPP: Začíná výstavba nové tramvajové tratě Muzeum