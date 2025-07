Mašek (ANO): Transparentnost? Vyšetřování? Zapomeňte

Začíná se žehlit. Zametat. Mlžit. A lítají prachy – desítky milionů v luftu, další stovky tisíc se sypou kámošům. Spravedlnost? Nenechte se vysmát. Tady nejde o žádné hledání pravdy, tady se jede podle not. A kdo vybočí, dostane přes prsty.

Ministerstvo spravedlnosti? Vyplácí 320 tisíc korun advokátovi Davidu Uhlířovi. Za co? Za „koordinaci vyšetřování“. Přeloženo do lidské řeči: Za to, že bude hlídat, aby se nikdo nezačal moc ptát, moc hrabat a náhodou nenašel jména, která tam být nesmí. Takový oficiální brzdič pravdy. Krásně placený. A to je jen začátek.

Žalobci dávají ministryni Decroix jasně najevo: žádné paralelní vyšetřování. To znamená: „Drž hubu a krok, máme to pod kontrolou.“ Transparentnost? Vyšetřování? Zapomeňte. Celé to připomíná špatnou mafiánskou frašku, jen se místo pistolí mává diplomem z práv a funkcí ve státní správě.

Co bude teda pan Uhlíř koordinovat? Ministryně Decroix si najímá hned tři advokátní kanceláře. Prý kvůli jistotě. Jistotě čeho, sakra? Že se všechno uhladí? Že z toho nikdo nevyjde v poutech? Že se náhodou neprovalí, kdo všechno si nakradl? Protože jistota spravedlnosti už dávno padla někam do kanálu.

A teď třešnička na dortu. Ministryně slavnostně slíbila časovou osu i se jmény. Konečně trochu světla. A co se stane? Nejvyšší státní zastupitelství jí to zatrhne. Žádná jména. Prý to „není vhodné“. Takže výsledek? Transparentnost made in Czechia: časová osa bez jmen. Skvělý fór. Vládní záruka, že se nikdo nedozví vůbec nic!

Tohle už není vyšetřování. Tohle je řízený rozklad důvěry ve stát. Otevřená sabotáž spravedlnosti. Přímo před očima všech. Co všechno na tom smrdí? Shrnutí ve faktech, která se snaží ututlat:

David Uhlíř inkasuje 320 tisíc – ne za právní zastoupení, ale za „koordinaci“ vyšetřování. Jinými slovy: za to, že to nebude moc bolet. Žalobci varují před paralelním vyšetřováním. Překlad: „Nehrabejte se v tom. Nechte to být. Nechejte nám čas, abychom zametli stopy.“ Nejvyšší státní zastupitelství zablokovalo zveřejnění jmen. Přestože ministryně slíbila opak. Kdo rozhoduje? A komu to slouží? Žádná firma se nepřihlásila do výběrového řízení na audit bitcoinů. Ani jedna. Proč? Protože to smrdí průserem, a nikdo nechce dělat užitečného idiota pro tuhle frašku. Ministryně Decroix si najímá tři právní kanceláře – na čí účet? Za čí peníze? A proč tolik? Snad proto, že se připravuje ne obrana státu, ale krycí plán.

Závěr? Nerušte! Vládneme. Zapomeňte!

Tahle vláda už ani nehraje hru na spravedlnost. Tady se už ani nesnaží předstírat, že věci fungují. Kradou, lžou, kryjí si záda, zatímco veřejnosti sypou pohádky o „důsledném šetření“. Spravedlnost dostala přes prsty. Transparentnost leží na zemi. A místo ní nastupují advokáti s tučnými smlouvami, anonymní časové osy a varování „držte se v lajně“!

My nebudeme mlčet! NE! A jestli si vláda myslí, že na to zapomeneme – tak tohle je první vzkaz: Nezapomeneme!