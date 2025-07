Pražáci uvaření v tramvajích. Proč? Škoda dala cenovku 3 miliony Kč

Bývalý pražský náměstek pro dopravu v letech 2018–2022 Adam Scheinherr se rozhodl na sociální síti X popsat, jak se to má s tramvajovou dopravou v Praze. Konkrétně s tramvajemi bez klimatizace, které jsou v provozu i v současných vedrech.

A Scheinherr hned pokračoval.

„Druhá chyba nevypadá úplně významně, ale je možná ještě zásadnější. Praha totiž koupila tramvaje, ke kterým nemá práva na technickou dokumentaci. Jinými slovy: Nemá plány ani oprávnění, podle kterých by se v tramvaji mohly dělat jakékoliv úpravy. Technickou dokumentaci si totiž jako know-how drží dodavatel tramvají Škoda Transportation. A ta ji odmítla poskytnout DPP i komukoliv třetímu. Dokumentaci jsme se získat snažili, ale Škodovka byla neoblomná,“ podotkl politik z uskupení Praha sobě.

Z toho plyne, že nelze vyhlásit výběrové řízení na dodělání klimatizací, protože každý, kdo by ho vyhrál, se bez dokumentace, jak klimatizaci napojit na stávající systém, neobejde. A to není všechno. Pokud Praha nechá do systému sáhnout někoho jiného, než společnost Škoda Transportation, připraví se tím o záruční servis poskytovaný touto společností. A Škoda si prý řekla za modernizaci každé tramvaje 3 miliony. „Ta už před lety za každou klimatizaci chtěla 3 miliony, což bylo podle posudku ČVUT vysoce předražené,“ poznamenal Scheinherr.

Bylo prý možné jít cestou jednacího řízení bez uveřejnění, ale proti tomu se prý dlouhodobě stavěla Hana Kordová Marvanová a proti výběrovým řízením, kde by bylo jasné, že ho může vyhrát jen Škoda, se stavěli Piráti.

„Jsem samozřejmě přesvědčený, že pokud má být pražská MHD funkční, tak klimatizace potřebujeme. Nové tramvaje i autobusy jsme proto začali objednávat zásadně klimatizované,“ pravil Scheinherr.

A teď se prý blýská na lepší časy. Zdá se, že modernizace proběhne, protože cena přestává být problém.

Je to skvělá zpráva pro Pražany – doklimatizujeme zbývajících 123 tramvají typu 15T. V létě tak bude jízda tramvají mnohem pohodlnější. V následujících letech budeme mít v Praze až 450 moderních, klimatizovaných, bezbariérových tramvají 15T a 52T. Komfort cestujících je pro nás důležitý, protože kvalitní MHD není jen o tom, že jezdí včas, ale i o tom, že se v ní dobře cestuje – v zimě teplo, v létě klimatizace. Jsem rád, že se projekt podařilo rozhýbat – lidé ten rozdíl při cestování opravdu pocítí. MHD je v Praze páteří dopravy – a my chceme, aby byla moderní, pohodlná, atraktivní i šetrná k životnímu prostředí. Tak vypadá chytré investování do městské budoucnosti," uvedl Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Každopádně je ale potřeba si připomínat, že do téhle situace nás dostala ODS, která za Béma jaksi zapomněla klimatizace objednat. A pak jistí politici, kteří blokovali jejich dodělání. Nikoho z nich to ale asi moc netíží, protože tramvají do práce nejezdí,“ shrnul svůj výklad bývalý náměstek Scheinherr.

