Armáda ČR: Vojáci obdrželi medaile za nasazení v Afghánistánu, Iráku, Kosovu, Kongu, Itálii a Velké Británii

„Je mi ctí, že mohu v Praze uvítat příslušníky jednotek Armády České republiky po návratu ze zahraničních operací. Každá taková mise je především triumfem týmové práce a nezáleží na tom, zda se jedná o v pravém slova smyslu mikrotýmy nebo o početnější jednotky. Dnes jsou zde nastoupeni ti, kteří plnili své úkoly v rámci devíti organizačních struktur v šesti zemích. Svědčí to nejen o skutečné všestrannosti naší armády, ale také o našem aktivním přístupu k úkolům, které úzce korespondují s cíli české zahraniční politiky,“ zaznělo v proslovu ministryně obrany Karly Šlechtové.

„Já nerozlišuji mise na velké a malé. Já rozlišuji mise, kde jsou úkoly splněny nebo se úkoly nesplnily. Vy všichni jste úkoly v misích splnili. Za to vám patří poděkování nejen z řad vojenské, ale i civilní veřejnosti. Každá mise je pro vás určitým dalším krokem ve vaší kariéře a já to vidět i na vašich uniformách, jak vám tam přibývají jednotlivé stužky. A je hezké se na to dívat,“ řekl armádní generál Josef Bečvář, který zároveň poděkoval i rodinným příslušníkům vojáků, kteří se na úspěchu mise taky nepřímo podílejí.

Ministryně udělila dva záslužné kříže

Během slavnostního nástupu předala ministryně obrany Karla Šlechtová společně s náčelníkem Generálního štábu AČR a dalšími zástupci velení AČR a Vojenské policie všem vojáků a vojenským policistům Medaile za službu v zahraničí.

Dva vojáci major Jan Přibyl (4.LPT) a poručík Jakub Jiránek (22.AAT) obdrželi Záslužný kříž ministryně obrany a čtyři vojáci Čestný odznak AČR Za zásluhy – podplukovník Petr Němec (1.VJVP), kapitán Tomáš Mlýnek (6.HQ RS), kapitán Miroslav Štrop (22.AAT) a kapitán Michal Veleba (4.LPT). Věcný dar předal náčelník Generálního štábu 6 vojákům – majoru Jaroslavu Němečkovi, kapitánu Martinu Černému, praporčíku Marcelu Brunerovi, kapitánu Petr Motzbäuchelovi, rotmistru Lukáši Vlčkovi a rotnému Lukáši Vaverkovi.

Slavnostního nástupu po návratu ze zahraničních operací se účastnil také zástupce náčelníka Generálního štábu AČR a ředitel Společného operačního centra MO generálmajor Jiří Verner, velvyslanec ČR v Iráku Jan Vyčítal, velitel vzdušných sil generálmajor Jaromír Šebesta a přidělenec obrany USA v ČR plukovník Mark A. Wootan a další hosté.

Vojáci působili v šesti zemích

Ve slavnostní síni na Vítkově nastoupilo 25 příslušníků leteckého poradního týmu 22. jednotky AAT Úkolového uskupení AČR v afghánské misi Resolute Support a 17 příslušníků, kteří tvořili 6. zastoupení na velitelství této mise v Kábulu. Další letecký poradní tým působil v Iráku. Z letecké základny Ballád se vrátilo 30 osob této 4. jednotky a společně s nimi také čtyři vojenští policisté, kteří se na Irácké federální policejní akademii v Bagdádu podíleli na výcviku příslušníků Iráckých bezpečnostních sil (1. výcviková jednotka Vojenské policie, Irák).

Na roční pozorovatelskou misi MONUSCO v Demokratické republice Kongo vyslala Česká republika tři pozorovatele a další pozorovatel sledoval situaci v Kosovu v rámci mise UNMIK.

Z velitelství operace EU NAVFOR Somalia v Northwoodu ve Velké Británii se vrátili tři důstojníci. Cílem této vojenské operace Evropské unie je ochrana plavidel, které jsou součástí Světového potravinového programu, potírání aktů pirátství a ozbrojeného přepadávání podél somálského pobřeží. Na druhé námořní vojenské operaci EU na velitelství v Itálii působili čtyři čeští vojáci. Cílem mise EUNAVFOR MED Sophia je boj s nelegální migrací a kontrola a zadržování plavidel převaděčům v mezinárodních vodách. A 10 vojáků působilo na velitelství mnohonárodní mírové operace NATO na území Kosova (KFOR) v Prištině.

