Asociace cestovních kanceláří: Jak se vyhnout nepříjemnostem na dovolené

I letos mají čeští turisté velký zájem o dovolenou v zahraničí. Stále častěji vyráží za odpočinkem letecky. Na co si dát pozor, aby vaše cesta neskončila ještě před samotným odletem?

Každoročně dovolená pro některé z cestujících skončí ještě před odletem, a to hned z několika důvodů. Na co si dát pozor? Nenechte si ujít několik rad.

Neplatný cestovní pas

Je to možná nepochopitelné, ale nejčastější překážkou, která vám zamezí nástup do letadla, je neplatný cestovní doklad. Zkontrolujte si proto platnost cestovního dokladu ještě před zakoupením vaší dovolené. Pokud nemáte platný pas či občanský průkaz, nemůžete odcestovat a celá vaše dovolená vám bez náhrady propadne.

I vaše dítě musí mít vlastní platný cestovní doklad, nestačí již zápis do průkazu rodiče! U nich nadále platí, že fotografie dítěte si musí být podobná s aktuální podobou vašeho dítěte. Je tak rozhodující nejen platnost pasu, ale i autenticita fotografie.

Nezapomeňte, že od 1. července 2018 došlo ke změnám ve vydávání nových cestovních pasů, resp. je možné využít zkrácené lhůty, které jsou nyní dvojího typu. V pracovních dnech do 24 hodin, ale doklad lze převzít pouze u Ministerstva vnitra (Na Pankráci 72, Praha 4), nebo do 5 pracovních dnů. Za tyto expresní lhůty si však připlatíte. Dospělá osoba 6000 Kč a dítě 2000 Kč, resp. 3000 Kč a 1000 Kč v případě pětidenní lhůty.

Délka platnosti cestovního pasu

Některé zahraniční destinace vyžadují, aby váš cestovní doklad měl delší dobu platnosti, než je doba pobytu. Pro některé destinace platí, že váš cestovní pas musí být platný alespoň 6 měsíců pro vašem předpokládaném návratu.

Pokud by tomu tak nebylo, nemusíte dostat např. vízum opravňující vstup do destinace a může vám být odepřen nástup na palubu letadla, a to opět bez nároku na náhradu. Zkontrolujte si proto včas u vaší cestovní kanceláře své povinnosti. Kontaktovat můžete také zastupitelský úřad či se informovat na portále Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Cestování jen na občanský průkaz

V dnešní době stále častěji cestující využívají možnost cestovat pouze na občanský průkaz. Ne vždy je to však možné. Cestovat na občanský průkaz můžeme v rámci schengenského prostoru, ten není automaticky rozšířen i na všechna zámořská území členských států. Dejte si tak pozor, kam cestujete, aby vám pouze s občanským průkazem nebylo na letišti odepřeno odbavení. Nezapomeňte, že i při cestě autobusem nebo vlastním vozem se může stát, že cestou do místa pobytu v schengenském prostoru budete přejíždět hranice státu, který v něm není, a proto vám jen občanský průkaz stačit nebude.

Zapomenutý cestovní doklad

Stále častěji se stává, že cestující zapomenou své doklady doma a na letiště přichází bez platného originálu. V takovém případě bude vaše odbavení odmítnuto, i když u sebe budete mít kopie cestovního pasu i občanského průkazu, které jednoznačně doporučujeme s sebou na vaše cesty přibalit.

Změna jména v důsledku svatby

Chcete strávit svou svatební cestu v zahraničí? Dejte si pozor na to, aby příjmení ženy bylo stejné na letence, ale i na cestovním dokladu, tedy v cestovním pasu či občanském průkazu. Stejné jméno by mělo být také uvedeno ve smlouvě o zájezdu uzavřené s cestovní kanceláří. Pokud dojde k rozporu těchto jmen, hrozí problémy při odbavení na letišti či ubytovacím procesu v hotelu.

Organizace na letišti

Doporučujeme, abyste se na letiště dostavili alespoň 2 hodiny před odletem. Samotné odbavení, tzv. check-in a bezpečnostní kontrola, vyžaduje určitý čas. Nikdy nevíte, kolik dalších lidí v podobný čas odlétá a jednotlivé procedury na letišti mohou trvat déle. Sledujte také informace o vašem letu. Zvláště na pražském letišti dochází k několika odletům do oblíbených destinací (často i do té stejné) v rámci jednoho dne, resp. i kratšího časového úseku.

Sledujte proto nejen čas odletu do vaší destinace, ale také číslo vaší linky, číslo vstupní brány do letadla– tzv. gate. Důležité je dostavit se včas k nástupu do letadla, tzv. boarding. Ten začíná několik desítek minut před odletem letadla a nástup je uzavřen zpravidla 20 -30 minut před odletem. Pozdní příchod znamená propadnutí vaší letenky, resp. zájezdu bez jakékoliv náhrady.

Alkohol na vaši cestu nepatří

Pokud je cestující pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, mohou mu pracovníci letiště nebo palubní posádka odepřít nástup na palubu letadla. Tím přichází o dovolenou a nemá nárok na náhradu ceny letenky či zájezdu. Skleničku dobrého místního vína si tak vychutnejte až na palubě letadla či po příjezdu na místo vaší dovolené.

Psali jsme: dTest: Jak správně postupovat při reklamaci zájezdu Státní veterinární správa: Podmínky pro cestování se zvířaty do zahraničí Asociace cestovních kanceláří: Prodej zájezdů do exotických destinací narůstá Asociace cestovních kanceláří: Thajsko zakazuje kouření na plážích

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva