Státní veterinární správa: Podmínky pro cestování se zvířaty do zahraničí

Zvířaty v zájmovém chovu jsou míněni především psi, kočky a fretky. Pravidla platí pro tzv. neobchodní přesuny, tedy takové cesty, jejichž cílem není prodej či převod vlastnictví zvířete na jinou osobu.

Při cestě se psem, kočkou nebo fretkou do jiného členského státu EU, musí být zvířecí společník označen mikročipem splňujícím příslušné ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení. Uznáváno je také označení zvířete tetováním, musí však být jasně čitelné a prokazatelně provedeno dříve než 3. července 2011.

Jednoho člověka může při neobchodní cestě se psem, kočkou nebo fretkou do zahraničí v rámci EU doprovázet maximálně 5 kusů těchto zvířat. Tento počet může být navýšen pouze v odůvodněných případech, např. při účasti na soutěžích, výstavách či sportovních akcích.

Před cestou si chovatel musí u schváleného soukromého veterinárního lékaře zajistit pro své zvíře pas, který platí ve všech členských státech EU. V pasu musí být uvedena osoba, kterou zvíře do zahraničí doprovází, touto osobou bývá zpravidla majitel. Pokud zvíře doprovází někdo jiný, musí mít v takovém případě písemné zmocnění majitele.

Pes, kočka či fretka starší 12 týdnů musí být platně očkováni proti vzteklině. Cestovat může zvíře až 21 dní po jeho provedení nebo v případě přeočkování, které proběhlo ještě v době platnosti předchozího očkování, může cestovat hned. Před očkováním a vydáním pasu musí být zvíře očipováno.

Pokud se jedná o cestu se psem do Velké Británie, Irska, na Maltu či do Finska, musí být pes odčerven (ošetřen proti echinokokům) a to 120 až 24 hodin před vstupem na území těchto států. Tento úkon musí být soukromým veterinárním lékařem zároveň potvrzen do pasu.

Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky stanovené konkrétní třetí země. Tyto podmínky by si měla doprovázející osoba zjistit buď přímo u kompetentní veterinární autority, nebo na zastupitelském úřadě dané třetí země. Více informací o cestování do třetích zemí, včetně kontaktů na veterinární autority některých z těchto států, naleznete zde.

autor: Tisková zpráva