Rusko ve čtvrtek oslavilo Den vítězství, který je připomínkou porážky nacistického Německa v roce 1945. Na domácí půdě se jedná o nostalgii. V 70. letech 20. století vytvořil sovětský vůdce Leonid Brežněv kult vítězství. Rusko pod Putinovým vedením v této tradici pokračuje.

V zahraničí se jedná o zastrašování. Máme si myslet, že Rusko nemůže prohrát. A příliš mnoho z nás tomu během ruské agresivní války na Ukrajině uvěřilo, uvádí pro CNN americký historik a profesor na Yaleově univerzitě Timothy Snyder, který je osobností oblíbenou a často citovanou například i v českém týdeníku Respekt, jehož šéfredaktorem je Erik Tabery.

V únoru 2022, kdy Rusko podniklo rozsáhlou invazi do svého souseda, panoval konsenzus, že Ukrajina padne během několika dní. Dokonce i dnes, kdy se Ukrajina již více než dva roky drží na uzdě, převládá mezi přáteli Ruska v Kongresu a Senátu názor, že Rusko nakonec musí zvítězit.

Připomíná, že ze svých tří nejvýznamnějších zahraničních válek prohrála Rudá armáda dvě: V roce 1920 ji porazilo Polsko. Poté, co se v roce 1941 téměř zhroutila, porazila v roce 1945 nacistické Německo. (Tehdy zvítězila v rámci větší koalice a s rozhodující americkou hospodářskou pomocí.) Sovětská vojska měla v Afghánistánu potíže hned po své invazi v roce 1979 a o deset let později se musela stáhnout.

„A dnešní ruská armáda není Rudá armáda. Rusko není SSSR. Sovětská Ukrajina byla zdrojem zdrojů a vojáků pro Rudou armádu. Při tomto vítězství v roce 1945 utrpěli ukrajinští vojáci Rudé armády obrovské ztráty – větší než americké, britské a francouzské ztráty dohromady. Byli to nepoměrně více Ukrajinci, kteří v uniformě Rudé armády bojovali svou válku do Berlína,“ pokračuje profesor Snyder.

Rusko dnes nebojuje společně s Ukrajinou, ale proti Ukrajině. Vede útočnou válku na území jiného státu. A postrádá americkou ekonomickou podporu Lend-Lease, kterou Rudá armáda potřebovala k porážce nacistického Německa. Za této konstelace není žádný zvláštní důvod očekávat, že Rusko zvítězí, myslí si Snyder. Dalo by se naopak očekávat, že jedinou šancí Ruska je zabránit Západu v pomoci Ukrajině – tím, že nás přesvědčí, že jeho vítězství je nevyhnutelné, abychom neuplatnili svou rozhodující ekonomickou sílu, míní americký historik specializující se na dějiny střední a východní Evropy a Sovětského svazu. Posledních šest měsíců to podle něj potvrzuje: Drobná vítězství Ruska na bojišti přišla v době, kdy Spojené státy pomoc Ukrajině spíše zdržovaly, než aby ji poskytovaly.

Dnešní Rusko je nový stát, ruský prezident Vladimir Putin vládne prostřednictvím nostalgie a odvolává se na sovětskou a také ruskou imperiální minulost. Ruské impérium však také prohrálo války. V roce 1856 prohrálo krymskou válku. V roce 1905 prohrálo rusko-japonskou válku. První světovou válku prohrálo v roce 1917. Ani v jednom z těchto tří případů nebylo Rusko schopno udržet své síly v poli déle než přibližně tři roky. Zatím ale ve Spojených státech panuje velká nervozita z ruské porážky. A tak existuje tendence, dokonce i mezi příznivci Ukrajiny, myslet si, že nejlepším řešením je remíza.

Pokud vyhraje Rusko, důsledky jsou pro historika děsivé: riziko větší války v Evropě, větší pravděpodobnost čínského dobrodružství v Tichomoří, oslabení mezinárodního právního řádu obecně, pravděpodobné rozšíření jaderných zbraní, ztráta důvěry v demokracii.

„Rusko může tuto válku prohrát, a mělo by, kvůli Rusům samotným. Poražené Rusko znamená nejen konec nesmyslných ztrát mladých životů na Ukrajině. Je to také jediná šance Ruska stát se postimperiální zemí, kde jsou možné reformy, kde by sami Rusové mohli být chráněni zákonem a mohli smysluplně hlasovat,“ uvádí Snyder.

Porážka na Ukrajině je tedy dle něho historickou šancí Ruska na normalizaci – jak říkají Rusové, kteří chtějí demokracii a právní stát.

Analýzu profesora zpochybnil na sociální síti X Brian Berletic, vojenský expert a bývalý mariňák americké armády. Nelíbí se mu Snyderova slova o tom, že Rusko vítězí jen v našich myslích. Snyder dle něho ignoruje naprosto poraženou ukrajinskou ofenzivu v roce 2023 v Bachmutu ještě před tím, než se Západ se svou pomocí Ukrajině začal zdráhat.

Snyder se podle bývalého člena námořní pěchoty vyhýbá jakékoli analýze vojensko-průmyslové výroby, která má zásadní vliv na výsledek tohoto konfliktu, a místo toho se uchyluje k historickým analogiím, podle nichž za vítězství Sovětského svazu ve 2. světové válce vděčíme americké půjčce Lend-Lease a bez ní nemůže Rusko zvítězit ani dnes.

„Spíše než seriózní analytickou práci, jejímž cílem je informovat, vytvořil pan Snyder článek, jehož cílem je dosáhnout vítězství v myslích veřejnosti právě proto, že se ho zjevně nedaří dosáhnout na bitevním poli,“ uzavírá bývalý námořník USA Brian Berletic.

