SOCDEM: Vláda jen straší, nic trvalého po ní ale nezůstane

„Nic dlouhodobého po dnešní vládě nezůstane. Vládne proti všem, tak se dá čekat, že příští kabinet většinu opatření zruší,“ varoval na tiskové konferenci lídr Sociální demokracie do evropských voleb Lubomír Zaorálek. Sociální demokracie apeluje na to, že je potřeba urychleně řešit problémy především ve zdravotnictví nebo školství.

„Tím, že premiér označil odbory za nepřítele, v podstatě řekl, že všichni zaměstnanci jsou nepřáteli. Všechny sestry, učitelé, řidiči autobusů, dělníci, ale třeba i policisté,“ zdůraznil Lubomír Zaorálek. Vláda podle něj neřeší ty nejpalčivější problémy. „Soustředila se na strašení lidí a na seškrtávání důchodů, veřejného zdravotnictví a školství. Neustále tvrdí, že na něco nejsou peníze, ty přitom odlétají nekontrolovaně do zahraničí,“ zlobí se evropský lídr.

Konstatuje také, že ve většině evropských zemí je mnohem vyšší zdanění bohatých a existuje shoda na pravidlu, že pokud se v některé zemi vytváří zisk, tak by tam měl být také zdaněn. „Proto chceme i u nás bankovní daň a zdanění velkých korporací. To jsou peníze, které mohou sloužit na financování upadajících veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví, doprava nebo sociální zabezpečení. Vláda ale naopak likviduje základní sociální jistoty, které se dařilo v České republice celá desetiletí úspěšně držet,“ dodává. „Ministr financí Stanjura se místo řešení deficitu zabývá zákoníkem práce,“ uzavírá.

Ministr Válek nedávno varoval před hrozícím kolapsem zdravotnictví. „Vláda nemusela pracovat dva roky na analýze. Mohla reagovat už před dvěma lety. Místo toho jen napomáhala tomu, aby se problémy zdravotnictví dál prohlubovaly a teď mohla říct, že bude veřejné zdravotnictví privatizovat a zvyšovat spoluúčast pacientů,“ hodnotí práci ministra zdravotnictví Lubomír Zaorálek. „Základní péče už není hrazena z veřejného zdravotnictví. Celá řada lidí si nemůže dovolit například kvalitní zubní péči. Proto také spustíme petiční akci za bílé plomby bez doplatku,“ zdůraznil Lubomír Zaorálek na tiskové konferenci.

Daniela Ostrá, místopředsedkyně strany a dvojka na kandidátce Sociální demokracie do evropských voleb, upozornila také na zoufalý stav ve vědě a ve školství.

„Pro pana Ženíška se nyní našla ministerská trafika. Vyzýváme vládu, aby místo obsazení ministerstva raději peníze dala Grantové agentuře ČR. Ta je zásadní pro podporu začínajících vědců,“ řekla na tiskové konferenci Daniela Ostrá. „Výzvy paní Nerudové k podpoře vědy zní však velmi pokrytecky. Jsem juniorní vědkyně a znám proces publikace odborných článků. Jsou to desítky až stovky hodin práce, probíhá recenzní řízení. To neplatí pro predátorské časopisy, jaké využila i paní Nerudová. Připadá mi to jako podvod,“ upozornila.

Vláda je podle Daniely Ostré plně odpovědná i za stav ve školství. „České školství je podfinancované a je to vina ministra Beka. Propouštějí se nejenom uklízečky a kuchařky, ale také učitelky. Vyzývali jsme vládu k tomu, aby investovala do vzdělání, měla to i ve svém programovém prohlášení,“ konstatovala. Pro Sociální demokracii je zásadní, aby každé dítě, bez ohledu na příjem rodičů, mělo nárok na kvalitní vzdělání v rámci EU. Rozpočet na školství u nás podle ní musí vzrůst alespoň na průměrnou úroveň zemí OECD, tedy o třetinu (z nynějších 4,5 % HDP na 6 %).

