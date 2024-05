„Pan Bartošek připomíná dikcí Hitlera“. Okamurova sněmovní jízda přes celé odpoledne

reklama

Lídr SPD ve Sněmovně vystoupil před hlasováním o návrhu mimořádné schůze, na níž chce koalice projednat ve druhém čtení sporné uzákonění možnosti korespondenční volby pro české občany žijící v zahraničí.

Tomio Okamura se na plénu Sněmovny kriticky vyjádřil k unijnímu migračnímu paktu. Fialovu vládu v této souvislosti vinil z vlastizrady. „Fialova vládní pětikoalice je vlastizrada. Ničíte Českou republiku. Je úplně otřesné, do čeho jste nás uvrtali. Je to likvidace České republiky, nechceme tu chodit mezi africkými migranty, protože se zhorší bezpečnost,“ hřímal šéf SPD u řečnického pultíku. Pozastavoval se také nad tím, že Česko nebylo při unijním schvalování migračních pravidel proti, při potvrzování finálního znění se zdrželo.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Migrační pakt je katastrofa pro Českou republiku a další podraz Fialovy vlády na naše občany,“ řekl Okamura s tím, že návratová politika je podle něho fikce. „Jak chcete vracet milion migrantů ročně, kteří sem přicházejí? Každému občanovi je jasné při pohledu na Západ, že návratová politika se nedaří, protože ty africké země je nechtějí, jsou rády, že se jich zbavili,“ doplnil.

Tomio Okamura se pak opřel i do místopředsedy Sněmovny Jana Bartoška (KDU-ČSL), který řídil schůzi. Bartoška označil za „novodobého Hitlera za to, jak se vůči němu vymezil v minulém volebním období kvůli tomu, že měl Okamura údajně znevažovat holokaust v Letech. „Pan Bartošek je odborník na to, podsouvat nějaké jeho výmysly a lži. To je, jako když v minulém volebním období mě chtěl politicky zlikvidovat. Je to takový novodobý Hitler, to mi připomíná jeho dikce,“ řekl na Bartoškovu adresu.

A dodal: „Jste lhář a podvodník, protože jste řekl, že zpochybňuji holokaust, a rozjel jste obrovskou kauzu. Bylo na mě podáno deset trestních oznámení, všechna byla odložena, protože jsem nic špatného neřekl. Jste podrazák nejvyššího kalibru. Neznám tu lidsky horšího člověka, než jste vy,“ uhodil na Bartoška, který řídil schůzi.

Poté se opřel do lidovce Bartoška i jeho strany, že pořádali na SPD „pogromy“. „To, co jste tu dělal vůči SPD minulé volební období. Pogromy. Něco si vymyslíte, chcete někoho zlikvidovat, už byste ho zlikvidoval, a když oficiální orgány řeknou, že ten člověk nic neudělal… Ale kdyby bylo po vašem, tak už je dávno po něm. To jsou metody KDU-ČSL,“ uvedl šéf SPD.

Ostře odsoudil také pomoc Ukrajině, kdy českým vládním politikům vyčetl, že pomáhají Ukrajincům na úkor českých občanů, a doporučil jim jít bojovat do první linie. „Posíláte peníze na Ukrajinu a na českého občana peníze nezbývají. Už nechte toho posílání peněz a shánění zbraní. Už to nikdo nechce. Jednáte proti většině lidí v České republice. Jestli chcete bojovat, tak máte možnost, vy z vládní pětikoalice, jít do první linie na Ukrajině,“ pokračoval Tomio Okamura.

Naopak volal po míru: „Já říkám mír a ukončeme konflikt. Vy jste chciválkové, tak běžte do první linie,“ konstatoval směrem k vládě.

Psali jsme: Nechtějí je ani jejich vlastní země. Kobza se hrozí, koho migrační pakt „přesídlí“ do ČR Američtí osvoboditelé v Praze? Ještě větší propaganda, než před rokem 1989. Moravský espéďák o znechucení obyvatel Takáč Okamurovi: A nikdo s vámi nechce vládnout... Poplach v Německu: Zlámané kosti, bezvědomí... Lídr kandidátky SPD brutálně zbit. A nejen on

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE