Autodrom Most: Projekt Jedu s dobou se završí v Mostě, bezplatný kurz pro seniory nabízí poslední místa

Úspěšný celorepublikový projekt Jedu s dobou, určený pro řidiče a řidičky starší 65 let, zakončí druhý ročník bezplatným kurzem bezpečné jízdy na mosteckém autodromu. Uskuteční se v neděli 1. prosince od 9 hodin v učebně a na výcvikových plochách polygonu.

„Je to letos šestnáctý kurz, který pro seniory organizujeme. Zároveň poslední. Takže kdo si ještě neověřil své řidičské schopnosti, má jedinečnou šanci. Nikdo by neměl s registrací váhat, volná místa ubývají,“ upozornila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Zájemci o prosincový termín bezplatného kurzu bezpečné jízdy v Mostě se mohou hlásit ZDE. Autodrom v Mostě patří vzhledem k počtu přihlášených seniorů do kurzu k nejúspěšnějším z osmi center bezpečné jízdy, které se do projektu Jedu s dobou zapojily. „Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 60, instruktoři je rozdělí do skupin po maximálně deseti řidičích. V přestávce každému nabídneme zdarma také oběd,“ upřesnila Raková.

Ideou vzdělávacího programu pro širokou aktivní motoristickou veřejnost seniorského věku je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů s cílem rozšířit jejich informovanost v oblasti legislativy, bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy s následným ověřením jejich řidičských návyků. V roce 2018 absolvovalo kurz bezpečné jízdy po celé republice více než 3500 seniorů.

Organizátorem vzdělávacího programu je Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR (AČR) ve spolupráci s Radou seniorů ČR. Finanční podporu poskytuje fond zábrany škod ve správě České kanceláře pojistitelů. „Podmínkou je absolvovat kurz ve vlastním voze. Letošní novinkou pak možnost účasti dvou osob ve vozidle, lze jej sdílet například s partnerem nebo partnerkou. V takovém případě ale musí každý z nich vyplnit rezervační formulář. Oba se totiž při výcviku střídají za volantem,“ vysvětlila Veronika Raková.

Mostecký autodrom nabízí kurzy bezpečné jízdy pro řidiče celoročně. Jejich náplň se přizpůsobuje různým skupinám, například mužům, ženám, mladým začínajícím řidičům, rodinným příslušníkům či pracovním kolektivům. Kurzy využívají plochy polygonu, který patří k nejkomplexnějším a nejmodernějším zařízením u nás. Svou dispozicí, instalovanými technologiemi a dalšími navazujícími aktivitami nabízí jedinečné podmínky pro výuku a výcvik řidičů ve všech oblastech problematiky řízení vozidel.

Více projektu Jedu s dobou ZDE

