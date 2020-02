Autodrom Most: Půlmaraton na autodromu se poběží pod záštitou primátora města Mostu

reklama

Na start třetího ročníku amatérského běžeckého vytrvalostního závodu The Most HALFMARATHON se postaví i populární propagátoři běhu a aktivní sportovci, manželé a novináři Soňa a Michal Hrabcovi, kteří společně provozují blog Running2. Ujmou se role ambasadorů. Michal poběží celou trasu i jako vodič a Soňa sestaví týmovou štafetu z fanoušků a pravidelných čtenářů blogu.

Vysvětlili, proč nabídku ambasadorské mise přijali. „Závody milujeme a jsme na nich téměř pořád, proto nás baví i ty netradiční a na zajímavých místech. Most jsme vůbec neznali, a tak jsme se sem chtěli podívat a zaběhat si tu. Máme tu základnu našich fanoušků a je moc fajn je vidět naživo. Když jsme si nedávno okruh proběhli, byli jsme nadšení. Závod je perfektně zorganizovaný a dělají ho nadšenci, takže moc rádi podpoříme tak zajímavou věc.“

Netradiční prostředí mosteckého autodromu sestávající ze závodního okruhu a sousedních ploch polygonu pro výcvik řidičů, které tvoří trať půlmaratonu, si manželé vyzkoušeli s partou nadšenců z uskupení Rozběháme Most už v lednu. „Věděli jsme, do čeho jdeme. Před čtyřmi lety jsme totiž jeden podobný, ale kratší závod běželi na okruhu v maďarském Hungaroringu a moc se nám to líbilo. V Mostě nás ale udivilo, že je okruh téměř v lese a ne v nějaké zastavěné industriální zóně. Právě na rozdíl Hungaroringu nás nadchly hezké výhledy na okolní krajinu, na Krušné hory, město i na hrad Hněvín. Stále bylo na co koukat! Moc krásné jsou i keramické ceny pro vítěze z chráněné dílny. Originální a také to pomůže dobré věci,“ svěřila se se svými pocity Soňa.

Problém ambasadoři nemají ani s očekávanými nízkými teplotami vzhledem ke zvolenému únorovému termínu běhu. „Ať se určitě nikdo nebojí, v zimě se běhá lépe než v horku. Když se člověk rozběhne, tělo se zahřeje a je pak teplo. Navíc je tu teplé zázemí, takže bude kde se v teple převléknout. Nachlazení hrozí, jen když zpocení nejdete hned do suchého a do tepla,“ vysvětlil Michal. Upozornil, že důležité je nepodcenit rozcvičku. „Je důležitá, tělo se připraví na výkon,“ vysvětlil.

Závod se běží na tři kola po sedmi kilometrech, což je podle expertů z blogu Running2 výhodou. „Varianta tří kol je pro strategii ideální. První kolo je třeba běžet volněji, a tak říkajíc si trasu načíst, druhé kolo trošku zrychlit a poslední podle zbývající energie buď vytrvat, nebo ještě mírně zrychlit,“ radí Soňa.

Do Mostu dorazí i další známé tváře, vzhledem ke zvolené lokalitě to budou vyznavači motoristického sportu. Role vodiče se například ujme stejně jako loni motocyklový jezdec Jakub Smrž, který nedávno ukončil závodní kariéru. Svět rychlých silničních motocyklů ale neopustil, nyní se věnuje výchově talentovaných nadějí.

The Most HALFMARATHON odstartuje v 11 hodin a měří 21,0975 kilometru. Časový limit pro dokončení závodu jsou čtyři hodiny. Běžci jsou rozděleni do šesti věkových kategorií: muži do 39 let a nad 39 let, ženy do 39 let a nad 39 let a muži a ženy nad 59 let. K loni zavedené kategorii tříčlenných družstev přibude novinka. Je jí kategorie pro vozíčkáře a handbikery, kteří neplatí startovné. Zájemci se mohou přihlásit na portálu Stopnito.cz ZDE.

Druhý ročník The Most HALFMARATHON ozdobily hned dva rekordy. Podařilo se překonat počet startujících z premiérového ročníku, závodu se zúčastnilo 153 mužů a žen. Další metu pokořil absolutní vítěz půlmaratonu Jan Sokol ze Sokolova, který trať zdolal v čase 1:12,47 hodiny. Nejlepší čas tak vylepšil o 4,61 minuty.

