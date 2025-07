Schiller (ANO): Vyzýváme k revizi všech emisních povolenek

Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové,

pan ministr tady popsal všechno, já bych ještě jednou zdůraznil jednu docela zásadní věc, a to je ta výzva Izraele, aby zrušil tu blokádu Pásma Gazy. Já si myslím, že to je zásadní věc, kterou by skutečně se měli zabývat na půdě Evropské rady, Evropské unie, pokud vůbec budeme nějakým stylem moci pomoct této tristní situaci, která se tam stala.

Emisní povolenky, tak, jak říkal pan ministr, nejenom ETS II, ale budeme to mít v dalších tiscích, které nás čekají v dnešních dnech, teď, co budeme projednávat... Vyzýváme k revizi všech emisních povolenek, nejenom povolenek ETS II, které vládě unikly v rámci svého předsednictví, kde to potvrdili, a teď víceméně dobíhají vlak, který už ujel, a doufejme, že ho chytnou.

Jenom bych se vyjádřil, nebo spíš bych na pravou míru uvedl to veto Maďarska. Stále zaznívá, že Maďarsko je proti vstupu Ukrajiny do Evropské unie, ale musíme to skutečně nazývat tak, jak to je. Maďarsko vetuje zahájení úvodních kroků vstupu Ukrajiny do Evropské unie, nikoliv vstupu jako takového. Takže jenom abychom přesně věděli, o co jde. A jinak pan ministr popsal všechno.

Já ve zkratce jenom řeknu, že na výboru jsme projednávali toto 1. července, tedy včera, a doporučujeme Senátu vzít na vědomí.

