Ministr Kupka: Migrační návrhy v souladu s naším postojem

Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,

dovolte mi, abych vás informoval o výsledcích řádného jednání Evropské rady, které se konalo dne 26. června. I když bylo jednání plánované jako dvoudenní, všechna témata se podařilo prodiskutovat a uzavřít již první den.

Hlavními tématy červnové Evropské rady byly geoekonomika, obrana a bezpečnost, podpora Ukrajiny a Blízký východ. Kromě toho se lídři Evropské unie věnovali migraci, rozšíření, konkrétně Moldavsku a zemím západního Balkánu, vnitřní bezpečnosti, připravenosti, hybridním hrozbám a vnějším vztahům.

Nyní k jednotlivým bodům.

Stěžejním tématem červnové Evropské rady byla debata o geoekonomice, tedy posílení Evropské unie ve vnitřní i vnější dimenzi, tedy posílení konkurenceschopnosti a také vztahů se třetími státy.

Co se týče vnější dimenze, byly přijaté pouze krátké závěry odkazující na nadcházející summity Evropské unie se třetími zeměmi, především s Japonskem a Čínou, které se konají v červenci. Evropská komise dále informovala o obchodních jednáních se Spojenými státy americkými, která stále pokračují směrem k termínu ukončení celní pauzy dne 9. července. Vláda České republiky podobně jako další členské státy ocenila jednotný a koordinovaný postoj Evropské unie a podpořila snahy Komise o dosažení oboustranně výhodné dohody. V případě neúspěchu však apelovala na potřebu Evropské unie být připravena bránit své zájmy.

Dále vláda České republiky podpořila rychlé dokončení běžících obchodních vyjednávání. V rámci vnitřní dimenze se evropští lídři zaměřili na prohloubení vnitřního trhu, zjednodušení legislativy Evropské unie, případně deregulace, dále na energetiku. V rámci evropského semestru podpořili integrovaná doporučení pro jednotlivé země a také schválili přijetí eura Bulharskem od 1. ledna 2026.

Vláda České republiky uvítala nově vydané strategie pro vnitřní trh a start-upy. Vnitřní trh je dlouhodobou českou prioritou. Vláda zdůraznila význam odstraňování existujících překážek, a to zejména v sektoru služeb. Dále vláda uvítala již vydané návrhy na zjednodušení unijní legislativy, tzv. omnibusy, a podpořila další práci na snižování reportingové a administrativní zátěže, zjednodušování evropské regulace a odstraňování dalších překážek pro evropské firmy. Kromě toho vláda České republiky zdůraznila potřebu zajištění cenově dostupných dodávek energie a apelovala na respektování principu technologické neutrality. Konečně, to se promítá ve většině vystoupení ministrů vlády České republiky při jednáních jednotlivých rad.

Dále vláda České republiky ocenila záměr odstraňování závislosti na ruských fosilních palivech. Na rozdíl od některých jiných členských států se vládě České republiky již podařilo závislost na ruském plynu, na ruské ropě i ruském jaderném palivu ukončit.

Pan premiér na jednání zdůraznil také potřebu revize systému emisních povolenek ETS II. Česká republika společně s dalšími členskými státy představila Evropské komisi konkrétní návrhy, jejichž cílem je posílení cenového stropu a zavedení dalších pojistek tak, abychom mohli mít jistotu, že cena povolenky nebude nekontrolovaně růst a nezpůsobí zásadní zdražování paliv. Je velkým úspěchem, že pro tyto návrhy Česká republika získala podporu kvalifikované většiny členských států. Proto jsme vyzvali Komisi, aby příslušné návrhy předložila co nejdříve.

Vláda České republiky také znovu zdůraznila potřebu pragmatického přístupu ke klimatické agendě v zájmu udržení konkurenceschopnosti i bezpečnosti Evropské unie. Jednoznačně jsme proto odmítli záměr Komise zavést tzv. klimatický cíl pro rok 2040 ve výši 90 %, který považujeme za nerealistický a ohrožující evropský průmysl i občany.

Zároveň je pravdou, že některé členské státy tento cíl nadále podporují, a proto nás pravděpodobně na toto téma čeká v následujících měsících velmi složitá diskuze. Budeme v ní však jednoznačně bránit české zájmy a zájmy českého průmyslu.

Další významné téma, evropská obrana a bezpečnost. Co se týče obrany a bezpečnosti, členové Evropské rady navázali na summit NATO, během kterého se podařilo schválit navýšení závazku k financování obrany na 5 % hrubého domácího produktu, z toho 3,5 % na obranné výdaje a 1,5 procentního bodu na výdaje související s obranou. V této souvislosti Evropská rada zhodnotila dosavadní pokrok v navyšování obranných financí, zejména týkajících se již schváleného nařízení SAFE, aktivace národní únikové doložky a mobilizace soukromého kapitálu. Vláda České republiky uvítala reflexi výsledků summitu NATO a podpořila navyšování financování do obrany, které je v souladu s plánem ReArm Europe. V tomto kontextu se vláda České republiky již rozhodla aktivovat národní únikovou doložku a aktuálně pracuje na možnosti zapojení do nástroje SAFE.

Současná vláda České republiky podpořila zapojení klíčových partnerů, například Spojených států, Spojeného království, Kanady a Ukrajiny, do průmyslových programů Evropské unie, což umožní urychlení budování evropských obranných schopností.

Dále vláda České republiky vyzdvihla roli Evropské investiční banky a soukromého kapitálu pro zajištění prostředků na potřebné obranné investice.

Lídři Evropské unie připomněli důležitost snižování zátěže a překážek pro evropský obranný průmysl a také v závěrech zmínili nově vydaný omnibus pro obranu. Vláda České republiky tento návrh uvítala a apelovala na další zjednodušení a deregulace v oblasti obranného průmyslu, tak, abychom mohli maximálně využít tento potenciál.

Další téma, Ukrajina. Lídři Evropské unie se tradičně zabývali ruskou agresí na Ukrajině, přičemž se k této diskuzi prostřednictvím videokonference připojil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a informoval o aktuální situaci na Ukrajině.

Co se týče závěrů, Maďarsko opět vetovalo jejich přijetí. Text byl proto přijat ve formě prohlášení 26 členských států Evropské unie. Nicméně vláda České republiky ocenila pokračující shodu 26 členských států na důležitých aspektech pro další podporu Ukrajiny. Společný text 26 států odkazuje na předešlé závěry a připomíná obecné principy spravedlivého míru, které byly schváleny na mimořádném jednání Evropské rady v březnu letošního roku. Vláda České republiky znovu zdůraznila, že žádný mír na Ukrajině nemůže být přijat bez účasti samotné Ukrajiny. Dále 26 lídrů Evropské unie potvrdilo koncept tzv. míru prostřednictvím síly, tedy potřebu silné a dobře vyzbrojené Ukrajiny, přičemž důraz byl kladen na navýšení a urychlení podpory, a to zejména vojenské a finanční. Vláda České republiky považuje dobře vyzbrojenou a silnou Ukrajinu za klíčovou bezpečnostní záruku, proto podpořila potřebu navýšení a urychlení vojenské i finanční podpory. V této souvislosti také připomněla pokračování muniční iniciativy, jejíž význam se promítl i do společných závěrů, které apelují na další dodávky velkorážové munice.

Kromě toho se 26 členských států shodlo na tom, že Ukrajina projevuje vůli v hledání míru. Naopak vyzvali Rusko k ukončení války a k zahájení smysluplných jednání. Vláda České republiky podpořila pokračování zvyšování tlaku na Rusko, zejména prostřednictvím prodloužení již platných a přijetí nových sankcí. V této souvislosti je problematický postoj Slovenska, které zatím odmítá přijetí nového sankčního balíčku. Nicméně je důležité podotknout, že se je podařilo přesvědčit – schválit další prodloužení již platných sankcí. Kromě toho vláda České republiky upozorňovala na země, které Rusko v agresi na Ukrajině přímo či nepřímo podporují, a to hlavně na Írán, Bělorusko a Severní Koreu, což se nakonec podařilo prosadit i do závěrů.

V neposlední řadě bylo v textu také podpořeno právo Ukrajiny rozhodovat o své budoucnosti, včetně svého členství v mezinárodních organizacích. V tomto kontextu vláda České republiky dlouhodobě podporuje Ukrajinu na její cestě do Evropské unie.

Další téma - Blízkého východu. Členové Evropské rady se také zabývali situací na Blízkém východě se zaměřením na Írán a Gazu. Co se týče Íránu, Evropská rada uvedla, že podporuje mír a stabilitu na Blízkém východě, uvítala zastavení bojů a vyzvala ke zdrženlivosti. Kromě toho také potvrdila, že Írán nesmí získat jadernou zbraň. S tím se vláda České republiky zcela ztotožňuje. Domníváme se, že íránský jaderný program představuje hrozbu pro celý region a také pro Evropu.

Co se týče Gazy, lídři Evropské unie opět vyzvali k okamžitému příměří a propuštění všech rukojmích. Kromě toho vyzvali Izrael k odblokování přístupu a distribuci humanitární pomoci. Vláda České republiky mohla závěry Evropské rady podpořit. Jsme si plně vědomi kritické humanitární situace v Gaze a podporujeme zabezpečení přístupu zasažených oblastí k humanitární pomoci. Současně však upozorňujeme na příčinu aktuální situace, kterou je teroristický útok Hamásu na Izrael z 7. října 2023. Kromě toho poukazujeme na neochotu Hamásu propustit zbývající izraelské rukojmí, což se podařilo prosadit i do přijatých závěrů.

Dále Evropská rada vzala na vědomí zprávu o přezkumu asociační dohody mezi Evropskou unií a Izraelem. Tématem se budou dále zabývat ministři zahraničí na jednání Rady v červenci letošního roku.

Kromě toho se lídři zabývali situací v Sýrii a Libanonu. Evropská rada v závěrech uvítala zrušení sankcí vůči Sýrii a zdůraznila význam mírové a inkluzivní transformace země. Současně odsoudila nedávný teroristický útok v Damašku a vyzvala k potrestání viníků.

A konečně poslední z témat, které chci zmínit, je migrace. Dalším bodem totiž bylo právě tohle pro většinu evropských států velmi významné téma. Již před samotným zasedáním Evropské rady se předseda vlády České republiky zúčastnil tradičního jednání naší skupiny zemí, které prosazují přísnější migrační politiku. Skupina se dále rozrůstá, zahrnuje již 21 zemí a tentokrát se poprvé připojil i německý kancléř Merz. Spolupráce v rámci skupiny stejně smýšlejících zemí nese konkrétní výsledky. Migrační návrhy týkající se návrhů a deportace ilegálních migrantů, které Evropská komise již představila, jsou v souladu s postojem naší skupiny. Evropská rada k migraci přijala závěry, které reflektují tyto návrhy, kterými jsou návratová nařízení, seznam bezpečných třetích zemí a revize konceptu bezpečných třetích zemí. Zdůraznila potřebu pokračovat v práci. V této souvislosti vláda České republiky apelovala na rychlé projednání zmíněných návrhů.

Tolik stručně k výsledkům červnové Rady. Moc děkuji za pozornost.