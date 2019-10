Autodrom Most: Půlmaraton se přesouvá na únor, přihlásilo se málo běžců

Třetí ročník amatérských běžeckých vytrvalostních závodů The Most HALFMARATHON na mosteckém autodromu se z původního listopadového termínu přesouvá do února příštího roku. Za rozhodnutím pořadatele jsou ekonomické důvody. „Bohužel se nepodařilo naplnit alespoň minimální počet běžců. Ani částečně bychom tak nebyli schopni pokrýt náklady, nutné pro uspořádání tohoto závodu,“ vysvětlila ředitelka polygonu společnosti AUTODROM MOST Veronika Raková.

Všem již přihlášeným běžcům na listopadový termín se autodrom omlouvá, startovné obdrží zpět na bankovní účet, z něhož částku uhradili. „Osobně mě to velmi mrzí. Již dvakrát se nám podařilo uspořádat tuto akci s poměrně vysokým počtem startujících. Závod je pro mě srdeční záležitostí. Pozitivní zprávou ale je, že přes zimu budeme mít dostatek času získat více partnerů a vyšperkovat tak půlmaraton, aby byl pro všechny účastníky ještě atraktivnější a zajímavější. Prosím proto o zachování přízně,“ uvedla Raková.

Novým termínem pro třetí ročník The Most HALFMARATHON je sobota 22. února 2020, start v 11:00 hodin zůstává. Půlmaraton měří 21,0975 kilometru, časový limit pro dokončení závodu jsou čtyři hodiny. Běžci jsou rozděleni do šesti věkových kategorií: muži do 39 let a nad 39 let, ženy do 39 let a nad 39 let a muži a ženy nad 59 let. K loni zavedené kategorii tříčlenných družstev přibyde novinka. Je jí kategorie pro vozíčkáře a handbikery, kteří neplatí startovné.

„Nový termín jsme zvolili symbolicky. Kdy také jindy uběhnout bezmála 22 kilometrů, než v den, jehož datum psané arabskými číslicemi obsahuje hned pět dvojek. Budeme trénovat i přes zimu, a tak je možné využít volných běžeckých tréninků a zapojit se do The Most RUNNING TEAMU. Každý jeho člen získá třicetiprocentní slevu na další závod u nás. Přihlášku na únorový půlmaraton zájemci najdou v nejbližších dnech na webových stránkách stopnito.cz, kde se bylo možné registrovat i na původní listopadový termín,“ doplnila ředitelka.

Startovné zahrnuje také startovní číslo a občerstvení na trati a po doběhnutí do cíle. Každý účastník běhu získá originální hliněnou medaili vyrobenou klienty chráněné dílny Arkadie. První tři nejrychlejší běžci ve všech věkových kategoriích a také první tři štafety si rozdělí poháry z chráněné dílny Arkadie a věcné ceny. Odměna čeká pochopitelně i na nejlepší handicapované závodníky. „Jak jsem již zmínila, věřím, že se nám podaří dohodnout i další bonusy. Určitě se objeví také známé tváře z motoristického sportu, ujmou se role vodiče,“ dodala Veronika Raková.

Druhý ročník The Most HALFMARATHON ozdobily hned dva rekordy. Podařilo se překonat počet startujících z premiérového ročníku, když se závodu zúčastnilo 153 mužů a žen. Další metu pokořil absolutní vítěz půlmaratonu Jan Sokol ze Sokolova, který trať zdolal v čase 1:12,47 hodiny. Nejlepší čas tak vylepšil o 4,61 minuty.

Psali jsme: Autodrom Most: Úspěšný závodní tým Buggyra zve fanoušky na mostecký autodrom Autodrom Most: Dopravní beseda řidiče z řad seniorů zaujala, nahlédli i do zázemí okruhu Autodrom Most: Zvládání krizových situací si nyní řidiči mohou vyzkoušet i za šera a v noci Autodrom Most: První prvňáčci dostali nové reflexní šňůrky, s instruktorem autodromu živě diskutovali

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva