Reportáž ČT rozsekaná na kusy: Zemědělci, Rusko, učitelé. Vše jinak

V pondělí 6. května se redaktoři ČT zase „vyznamenali“. V pořadu Reportéři ČT se doslova rozvášnili nad protesty zemědělců a potažmo i učitelů. Obě profesní skupiny byly podvedeny a organizátoři jim protesty ukradli. V reportáži nazvané Zneužití padaly doslova perly. Na začátku pořadu uvedl moderátor reportáž těmito slovy: „Učitelé a zemědělci v posledních letech zorganizovali jedny z největších protestů v zemi, ale v rámci jejich protestů byli víc než učitelé a zemědělci, vidět lidé spojovaní s dezinformacemi či proruskými aktivitami. Řada protestujících teď říká, tohle jsme nechtěli, akce nám byly ukradeny.“ A reportáž končila konstatováním reportérky: „Samozvaní vůdci, před pár lety ještě neznámí lidé, se v očích demonstrujících podílejí na rozbíjení jejich protestů a kradou si tak pozornost pro sebe.“

Dovolím si reportérům veřejnoprávní televize připomenout předpisy, kterými by se při poskytování veřejné služby měli řídit, a hlavně je striktně dodržovat. Jde o Statut České televize, kde je v článku II pod názvem Veřejná služba České televize uvedeno: „Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti vysílání stanovené zákonem o ČT, jsou zejména: poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů.“ A v Kodexu ČT se píše: „Ve zpravodajství a aktuální publicistice Česká televize dbá na přesnost a nestrannost spočívající především ve zjišťování a ověřování skutečnosti.“ A ke zcela zásadní povinnosti patří: „Redaktoři České televize si musejí při vystupování ve zpravodajských a aktuálněpublicistických pořadech počínat tak, aby divák nemohl rozpoznat, jaký mají na věc, o níž informují, názor.“ Troufám si říci, že autoři reportáže kodex ani statut nikdy nečetli.

V úvodu reportáže dostali prostor k vyjádření zemědělci, kteří nebyli spokojeni s únorovým protestem, kdy se do Prahy před Ministerstvo zemědělství sjely stovky traktorů. Nelíbilo se jim, že se protest zpolitizoval, že jim byl vlastně ukraden a že se na něj: „Přilepili lidé, kteří nemají se zemědělstvím nic společného.“ Po těchto slovech byli představeni dva organizátoři únorové akce. A reportérům ČT vůbec nevadilo, třeba jim to ani nedošlo, že oba pánové mají se zemědělstvím hodně společného. Bohumír Dufek je předsedou Asociace svobodných odborů a Zdeněk Jandejsek, agrobaron, stál v čele Agrární komory ČR a teď patří k největším zemědělským podnikatelům v zemi a pobírá dotace. Ovšem u Jandejska neopomenuli zmínit jeho kandidaturu do Evropského parlamentu, a to i přesto, že v únoru ještě nebyli známí jednotliví kandidáti. Šlo o účelovou informaci, která měla podpořit tvrzení zemědělců, že akce byla zpolitizována. V únoru přijely do Prahy tisíce zemědělců, v reportáži vystoupilo pět nespojených, a kolik bylo spokojených? Proč tam nezazněly také jejich hlasy? To je ukázka plurality názorů v podání ČT.

A další „hvězdou“ reportáže byl analytik Bohumil Kartous, mluvčí Českých elfů. To je skupina bojovníků proti cizím dezinformačním kampaním na českém internetu a ruské propagandě v českém kyberprostoru. Ano, tušíte správně, teď přichází na řadu pasáž o proruských aktivitách. Bohumil Kartous se v pořadech ČT objevuje často a je brán jako relevantní respondent. Je to podle dostupných informací profesionální provokatér veřejné diskuse. Byl ředitelem Pražského inovačního institutu. Ten musel opustit kvůli neprůhlednému hospodaření instituce, které už několik měsíců šetří policejní centrála proti organizovanému zločinu. Kartous nadále působí jako místopředseda spolku NELEŽ, který tlačí na podnikatele, aby neohrožovali svou pověst inzercí na dezinformačních webech. A tento člověk dostal prostor ve veřejnoprávní televizi, aby onálepkoval pořadatele protestů. „Jsou to lidé, kteří touží po pozornosti a snaží se to využít ve svůj prospěch.“

Pasáž věnovaná Českým elfům, kteří jsou opět často bráni za jediný pravdivý zdroj, byla věnována opět Dufkovi a Jandejskovi a jejich proruským aktivitám. Jeden vystupoval na demonstracích, kde zazněly projevy, které nahrávaly ruské propagandě a druhý na webu, který šíří konspirační teorie a nahrává ruské propagandě. Zmíněna byla také televize KTV, která často šíří manipulace a dezinformace. Ovšem nutno podotknout, že na seznamu dezinformačních médií, který zveřejnil Nadační fond nezávislé žurnalistiky, Neovlivni.cz či Hospodářské noviny, KTV nenajdete.

A k proruským aktivitám organizátorů se vyjádřila také analytička Veronika Víchová. A teď zpozorněte, protože pochopit význam jejích slov, není jednoduché. „Jestli to ti lidé dělají vědomě, pomáhají ruským zájmům v Česku, nebo nevědomě, vlastně nemá vliv na to, jak se jim daří tu českou společnost ovlivňovat. V uvozovkách se tomu u nás říká tzv. užitečný idiot. Ti lidé to prostě nedělají programově, že by chtěli pomáhat Rusku, ale vlastně mu pomáhají tak, jako tak.“ Co dodat, snad jen to, že spolupracuje s Centrem pro informovanou společnost. To je nezávislá nezisková organizace, která není spojená s žádnou politickou stranou, ale je otevřena spolupráci a dialogu s politickými uskupeními dodržujícími demokratické principy.

A slovo opět dostali nespokojení zemědělci. Nepřejí si, aby se protestů zúčastnili politici, a proto žádné protesty raději dělat nebudou. Prý se k nim vždy přidá nějaká skupina lidí, která demonstruje s každou skupinou. A svůj komentář připojuje expert na problematiku dezinformací Josef Šlerka: „Ten pocit, který to vyvolává v těch lidech, je skutečně pocit toho zneužití a já to vlastně chápu jako velký problém, protože ty protesty byly samy o sobě legitimní a ve chvíli, kdy už podruhé byly ukradeny ty protesty, tak ti lidé stojí před situací, jak to tedy máme řešit, co máme dělat. Buďto se naučí sami sebe organizovat líp, anebo přestanou protestovat.“

„Lidé, kteří chodí na demonstrace proti vládě, kde chtějí dejme tomu ukázat svůj nesouhlas s nějakými vládními kroky, tak se tam setkávají s řadou proruských aktivistů, kteří zneužívají jejich frustrace a snaží se v nich ještě více podporovat strach, vztek a různé další negativní emoce, které mohou vést k větší radikalizaci,“ doplňuje Veronika Víchová a B. Kartouz k tomu dodává: „V ČR můžeme mluvit o zhruba milionu až milionu a půl dospělých lidí, kteří zastávají radikální antisystémové postoje. Na sociálních sítích je sledují právě Čeští elfové.“ V reportáži se dále objevil slovenský sociolog, který je znám svou kritikou Roberta Fica, o jehož vládě prohlásil, že s ní skončí na Slovensku liberální demokracie. „Agresivita na sociálních sítích se pak přelije do reálného světa,“ říká Michal Vašečka.

V tomto okamžiku autorka reportáže manipulativně využije vyjádření sociologa, aby divákům vnutila dojem, že protestující jsou agresivní. Větou „Zažili to zemědělci, a své o tom ví, také učitelé a učitelky!“ se dostala k listopadové stávce učitelů. Tu vyhlásily školské odbory, připojilo se k ní 70 procent škol a také další odbory zdravotní, strojírenské, dopravní, dřevařské… Už tehdy dostala ve zpravodajství ČT velký prostor Petra Mazancová, učitelka a předsedkyně Učitelské platformy. Ta veřejně prohlašovala, že stávka byla ukradena, že akce byla zneužita a stal se z ní protivládní protest. Proč se zase objevila v reportáži zástupkyně profesní organizace Učitelská platforma, která má zhruba 1780 členů, když podle dat MŠMT pracovalo ve školství v prosinci 2023 157 tisíc učitelů na celý úvazek? Jak mohou být její slova brána jako názor desítek tisíců učitelů? No přece proto, že řekla přesně to, co potřebovali reportéři použít v reportáži.

A to nejlepší na konec… Chybět nesmí přece ani nezvaný host na učitelských a zemědělských protestech bloger Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. Právě on vystupuje na akcích konspiračních skupin a hnutí, krade protesty a kvůli tomu se vytváří na akcích atmosféra strachu. Což nám pak potvrdí jedna paní učitelka. Reportáž končí slovy autorky: „Samozvaní vůdci, před pár lety ještě neznámí lidé, se v očích demonstrujících podílejí na rozbíjení jejich protestů a kradou si tak pozornost pro sebe.“

Pozorný divák určitě poznal, že v reportáži šlo o několik věcí: Jednak dehonestovat pořadatele protestů v souvislosti s chystanými akcemi zemědělců, ukázat jen názory těch, kteří si protesty představují jinak, a hlavně odradit ty, kteří se k akcím chtějí připojit. Vláda se bojí organizátorů, protože zorganizovat takovou akci se musí umět. Zemědělci, kteří teď makají od rána do noci na polích, to opravdu nezorganizují. A pokud jde o ty užitečné idioty, o kterých je v reportáži řeč, pak se zamyslete, ale myslím si, že lidé, kteří bojují za svá práva, to určitě nejsou.

Alena Maršálková

